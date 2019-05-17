任天堂Switch在日累積銷量正式超越對手PS4！

日本電玩綜合情報媒體「Fami 通」在 16 日，發表了日本國內最新一週的軟體及硬體的銷售數據。任天堂 (7974-JP)Switch 主機在日本市場的累計銷售台數，已經達到 812 萬台水準，正式超越了比 Switch 早約 3 年上市的索尼 (6758-JP)PS4 系列主機的銷量。也成為日本當前家用遊戲主機的王者。

(圖片：Investing.com)

根據 Fami 通所公布的數據，任天堂 Switch 主機自 2017 年 3 月 3 日在日本市場上市後，在歷經 115 週的時間後，其累積銷量達到 812 萬 5637 台。而目前索尼 PS4、PS4 Pro 主機的總銷量，則為 807 萬 7756 台。

各款主要遊戲主機在上市第 115 週時的累計銷量如下：

任天堂 Wii：781.4 萬台

索尼 PS3：278 萬台

索尼 PS4：267.7 萬台

在任天堂的固定式遊戲主機當中，Wii 是歷年來銷量最好的一款遊戲主機。而 Switch 在銷售步調上，則是更進一步的超越它的老前輩 Wii。

而根據任天堂在 2019 年 3 月底時所發表的官方銷售數據，Switch 在全球市場的累計銷售數量已經來到 3474 萬台。

而在日本最新一週 (5 月 6 日至 5 月 12 日) 的遊戲軟體銷售排行方面：