〈財報〉沃爾瑪承認：貿易戰壓力大 擬調漲部分商品

全球最大零售商沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 週四 (16 日) 公布了最新一季度財報，營收與獲利高於分析師預期，並表示可望達成 2019 目標，不過受中美關稅戰影響，全球最大零售商沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 週四 (16 日) 表示將調漲部分商品價格。

川普於上週五將價值 2000 億美元的中國商品的關稅提高至 25%，並威脅要對美國從中國進口的其餘商品徵稅，進而影響民生消費品漲價。

Walmart 財務長 Brett Biggs 說道：「我們已經盡可能地維持物價了，但仍不抵加徵關稅帶來的衝擊」

Biggs 並未進一步說明那些商品會漲價。Walmart 週五 (17 日) 股價一度上漲 3.5%。

(圖片: Investing.com)

財報關鍵數據

第 1 季營收 1239 億美元 成長 1%，或 12 億美元，優於去年同期的 1227 億美元

電子商務銷售成長 37%

美國分店季度銷售成長 3.4%，優於市場預期的 3.1%

全球淨銷售額 288 億美元，下滑 4.9%

美國淨銷售額 803 億美元，成長 3.3%

調整後每股純益 (EPS)：0.20 美元

其中電子商務銷售成長 37%，反映了沃爾瑪線上購物網站受到消費者青睞，特別是在居家時尚這一網站分類。

和其他零售商相比，沃爾瑪在中國的市占率較低，因為其銷售額的一半以上來自生鮮蔬果，超市內大部分食品來自美國和南美洲等其他地區。

但瑞銀 UBS 分析師 Michael Lasser 本週早些時候在一份報告中評估，沃爾瑪仍然從中國進口了 26% 的商品。

此外，美國已經又發布另一道命令，對來自中國的尚未徵稅的剩餘出口實施新的關稅。這可能會使包括玩具，衣服和運動鞋在內的許多商品，對美國消費者來說更加昂貴。

美國零售商在供應鏈中嚴重依賴中國。根據幾個零售貿易集團上周向川普政府發出的一封信，中國占服飾業 41%，占所有鞋類的 72%，以及 2017 年進口到美國的所有旅行用品的 84%。

其他零售商最近也警告說，關稅將打擊他們的業務，梅西百貨早在本週三 (15 日) 表示，由於與中國的貿易戰，它將提高部分商品的價格。

執行長 Jeff Gennette 表示，「如果第四波關稅，持續加在所有中國進口商品上，將很難「避免」去提高消費者商品價格」