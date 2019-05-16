【胡一帆專欄】中國宏觀：政策支持下經濟回穩

2019 年第一季中國國內生產總值（GDP）增速超出市場預期，3 月份數據尤為亮眼。在經濟和貿易持續承壓之際，我們認為政策將繼續提供支持。政策制定者在近期的政治局會議上釋出繼續推出利好政策的信號。

寬鬆政策支持第一季經濟回穩

2019 年第一季經濟增長好於預期，同比增長 6.4%，這主要歸功於寬鬆政策帶動經濟在 3 月份出現正面驚喜。受到基建和房地產行業的推動，一季度固定資產投資同比增速進一步上升至 6.3%。在積極的財政政策支持下，基建投資應繼續回升。第一季零售銷售增長放緩至 8.3%，但出現回穩跡象。受到個稅減免和消費補貼的支持，我們預計零售銷售今年會實現高個位數增長。由於全球經濟增長放緩以及中美貿易緊張局勢持續等不利因素，第一季出口增長依然疲軟，並將在今年繼續承壓。 我們預計未來幾個季度 GDP 增長將基本保持穩定。受豬肉價格飆升的推動，4 月和 3 月消費者價格指數（CPI）同比跳漲至 2.5% 和 2.3%。如果下半年豬肉價格同比漲幅達到 50% 甚至更高，2019 年 CPI 可能上漲 2.5% 或以上。

政策繼續提供支持

鑒於經濟壓力和貿易緊張局勢，尤其是近期美中關稅交鋒之後，我們認為中國的寬鬆週期尚未結束。中國央行於 5 月 6 日宣佈，將下調中小銀行（總資產低於 100 億元人民幣）的存款準備金率 300 個基點（從約 11.5% 降至 8%），於 5 月 15 日生效。這將釋放約 2,800 億元人民幣的流動性。央行還宣佈將通過一年期中期借貸便利注入 2,000 億元人民幣的流動性。

我們預期年內央行還會降準 100 至 200 個基點，並將通過借貸便利和新創設的貨幣工具等進一步釋放流動性；同時，政府也確認財政政策將保持積極。已出臺的財政刺激政策包括 3.1 萬億元人民幣的地方政府發債總額以及 2 萬億元人民幣的減稅降費規模。地方政府已于一季度淨發行了約 1 萬億元人民幣債券，其餘 2 萬億元人民幣發債額度預期將在第二及三季完成。家電、消費電子以及汽車的消費補貼也將陸續出臺。

第一季政治局會議釋出支持信號

中共中央政治局 2019 年一季度會議於 4 月 19 日召開，政府領導人釋出了繼續實施積極的財政政策的信號。政策制定者重申結構性去杠杆以及房地產政策仍然是政策優先目標，反映了在杠杆快速上升以及房地產市場具韌性之際，政府再度聚焦在防範風險上。然而，政策制定者也提出保持穩健的流動性環境以及解決實體經濟 “融資貴、融資難” 的問題。這呼應了國務院此前表示為中小企業及民營經濟加大定向刺激的承諾，包括降準。