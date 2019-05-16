【馮冠華專欄】川普又出招，延歐洲汽車關稅、封殺中資電訊商

5 月 16 日推介 - 紅星美凱龍（1528）

1）上日港股市況總結：受美股週二反彈及 A 股週三造好帶動，港股週三以全日低位高開約 50 點後，曾一度上升逾 300 點；但道指期貨在 A 股收盤後轉升為跌，恆指升幅也大為收窄，最終以 28269 點收市，上升 147 點。成交金額按日下跌約 23% 至 961 億。港股通南下總成交額 75 億，按日下跌近 37%，流向仍是淨流入，金額 24.6 億。滬深股通北上轉為淨流入，但金額只有人民幣 9 億。藍籌 27 升 19 跌 4 持平。



板塊方面，手機設備、豬肉、出口貿易、醫藥、教育、新經濟及 5G 概念股表現較好。做空方面，佔大市成交上升至 16.4%，為 4 月 15 日後的新高。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 68:32，重貨區方面，熊證仍在 29050-29099，牛證也不變在 27900-27949。恆指期貨夜市收報 27955 點，下跌 108 點，低水 314 點。港股 ADR 下跌 74 點，相等於恆指 28194 點，當中，騰訊 ADR 收報 $365.23，比香港昨天收巿下跌 2.35%。

簡評：從幾個指標看，包括成交額跌至少於千億、做空比率急升，昨天的強勢板塊大都是近日被拋售的，以及人民幣仍在低位徘徊，相信昨天港股的反彈也不會有太大的說服力。可幸南北向資金流卻有轉好跡象；北向由前天浄流出逾百億人民幣轉至九億的淨流入，南向也維持較大的淨流入。雖然貿易戰陰霾未散，但若 A 股能回穩，港股理應不會太差。



現今市場對貿易消息極之敏感，川普的每一個動作 / 評論也令金融市場起風浪。執筆時道指由下跌近二百點轉為上升逾一百點，源頭是有消息指川普對歐洲汽車的關稅或會延後六個月。昨天談及川普的慌張，美股跌而 A 股升不是總統所要見到，利用歐洲這牌子令股市上揚，烽火戲諸侯的現代金融版本，天天在上演，真的不好受。

股王騰訊盤後公佈的首季業績（詳見點 3），純利及非通用會計準則純利均優於預期。較為失色的是收入增長，按季只有 1%，但由於有新遊戲關係，收入增長可望在第二季開始提速，估計市場也不會太執著於此。



股王績前的股價並沒有太大波動，近日大行也紛紛提升目標價，筆者相信績後的報告也不會太負面；但騰訊 ADR 早段卻大跌逾 3% 至約 $360，耐人尋味，若今天遇這樣的回調，應視作買入機會也。消息面上，也可留意發盈喜的碧生源（926）、和阿里簽下業務合作框架協議的紅星美凱龍（1528）及首季業績不俗的檳傑科達（1665）。

2）川普周三簽署行政命令，宣佈國家緊急狀態，禁止美國企業使用對美國國家安全構成風險的企業的電訊設備，劍指華為、中興等中國電訊商。

行政命令援引美國《國際緊急狀態經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act），賦予美國總統在國家面臨緊急狀態威脅時，進行商業管制權力。命令指示，美國商務部與其他政府機構合作，制訂執行計劃。（蘋果日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數週三受汽車關稅消息先跌後升，當中道指上升 116 點或 0.45%，標指和納指則分別上升 0.58% 及 1.13%。十年期債息最新報 2.377%，美滙指數最新報 97.55，紐約期油最新報 62.19 美元。

4）個股訊息：騰訊（700）首季業績，收入 854.65 億元（人民幣，下同），按年增長 16%，按季增長 1%；純利 272.1 億元，按年增長 17%，按季增長 91%；非通用會計準則純利為 209.3 億元，按年增長 14%，按季增長 6%。每股基本盈利 2.877 元人民幣，按年增長 16%。綜合 15 間劵商的預測，今次騰訊的營收預測中位數為 887.33 億元，純利預測中位數則為 199 億元；非通用會計準則純利為 199.2 億元，意味騰訊兩項純利均勝預期，但收入則差於預期。（蘋果日報）

平保（2318）公佈，截至今年首四個月旗下 4 家子公司保費收入合共 3316.32 億元（人民幣．下同），去年同期約為 3059 億元，按年上升 8.4%。

其中，中國平安人壽保費收入 2306.28 億元，增長 8%；中國平安財產保費收入 890.12 億元，按年升 8.5%。（蘋果日報）

5）新股訊息：星宇控股（2346）及海天地悅旅 (1832) 今天掛牌，其中星宇控股暗盤收報 1.09 元，較招股價 1 元，升 0.09 元或 9%。另外，海天地悅旅暗盤價收報 3.38 元，較招股價 3.54 元，跌 0.16 元或 4.52%。（信報）

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