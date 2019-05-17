【馮冠華專欄】美股三連升，ADR夜期均預示港股今天造好

5 月 17 日推介 - 融創（1918）

1）上日港股市況總結：港股週四走勢和上證相似，先跌後回穩；指數在低開 152 點後曾一度下跌 219 點，但在 A 股轉跌為升下，恆指也收復失地，最終以 28275 點收市，上升 6 點。成交金額按日下跌約 1% 至 950 億。港股通南下總成交額 90 億，按日上升近 20%，流向仍是淨流入，金額 30 億。滬深股通北上又轉回淨流出，金額達人民幣 34 億。藍籌 36 升 13 跌 1 持平。



板塊方面，醫藥、內房、內銀、水泥、物管、稀土及本地地產股表現較好。股王騰訊（700）則有沽壓，下跌 2.3%。做空方面，佔大市成交回落至 15.3%。牛熊證街貨最新比例為 57:43，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 60:40，重貨區方面，熊證仍在 29050-29099，牛證也不變在 27900-27949。恆指期貨夜市收報 28254 點，上升 157 點，低水 21 點（滙豐（5）昨天除淨，低水也大幅收窄）。港股 ADR 上升 139 點，相等於恆指 28414 點。

簡評：A 股不跌，港股不差；又再應驗在昨天的股市。即使在股王騰訊受壓下，恆指仍能報升收埸已算不俗。注意淡友沒有在持續的貿戰陰霾，以及美方封殺中資電訊設備商的夾擊下再進撃，市場氣氛或會緩和。當然，一如近日，在成交欠奉下，方向仍是不清。



消息滿天飛，盤中也看到有報導指美方或不再前往北京談判及中方 4 月轉向減持美債等負面消息；另外，亞洲時段的道指期貨表現也和美股昨晚開市的走勢大幅背馳，香港人常用的「勿跟車太貼」確是精句。從近日南下資金大舉流入重磅的內銀股，筆者估計仍是國家隊的所為，（另一解釋是除息前炒作，但淨流入金額頗高，這假設看似未能完說）若屬實，28000 點應有支持。上證方面，筆者依舊盯牢 2838 這救市拐點。

醫藥股近日被多份主流報章評股人標籤為貿戰免疫避險股，這也曾發生在本地地產、內銷食品等板塊上。原則上，行業的營運模式真的和貿戰並不掛鈎，但實情可能只是投機熱錢輪換買賣而已。再高追的風險也要注意。



內房和物管股昨天造好，應是受 4 月新房價格環比上漲的消息帶動（上漲城市達到 67 個，這一數量再創 2018 年 11 月以來新高。）水泥股也是內房股造好的受惠者，也看到水泥價格上漲這利好消息。筆者估計這三個板塊強勢短期內應可持續。內房股可留意昨天跑輸板塊的雅居樂（3383）、融創（1918）和恆大（3333）。水泥和物管仍是提供海螺（914）和碧桂園服務（6098）給參考。

3）美股上日市況總結：受思科及沃爾瑪業績帶動，加上金融股造好，美股三大指數週四上漲。當中道指上升 215 點或 0.84%，標指和納指則分別上升 0.89% 及 0.97%。十年期債息最新報 2.394%，美滙指數最新報 97.83，紐約期油最新報 63.22 美元。

4）個股訊息：阿里健康（241）發佈業績，截至今年 3 月底，集團營收為 50.95 億（人民幣下同），按年上升 108%，毛利按年上升 103.9% 至 13.31 億，主要是由於本年度醫藥自營業務、醫藥電商平台業務以及消費醫療業務快速成長。虧損額收窄，按年下跌 15.8% 至 9180 萬元；經調整後利潤為 1.217 億，去年利潤則為 800 萬元。（蘋果日報）

德昌電機（179）公佈截至今年三月底止全年業績，營業額 3,280 萬（美元. 下同），按年增長 1%；純利 344 萬元，按年增長 7%。每股盈利 31.6 美仙，末期息派 34 港仙。集團主席及行政總裁汪穗中表示，中美貿易磨擦存在不穩定性，難以估計對集團的影響，但透露有 5% 的銷售直接受影響，並會做相應的對策。（蘋果日報）

5）新股訊息：內地橋樑纜索供應商浦江國際（2060）今天起招股，招股價每股 2.56 元至 3.55 元，一手 1000 股，預期本月 28 日上市。（信報）

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