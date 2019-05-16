小資族入門股市投資 就買ETF連結基金

想要投資上市藍籌股，但又怕股價太高買不起；想買中小型股，卻又擔心股性活潑難以掌握，相信這是不少股民們的心聲。不過，元大台灣卓越 50ETF、元大富櫃 50ETF 等兩檔 ETF 連結基金，讓小資族跨入股市門檻低，買股票就像買基金一樣簡單，投資金額不用高，就能同時掌握高價上市藍籌股及成長性高的上櫃中小型股等投資契機。

若說台灣最夯的 ETF，莫過於元大台灣卓越 50 ETF(0050) 了，截至今年 2 月底為止，擁有 97,074 受益人，榮登台股 ETF 基金總受益人數中的冠軍！元大台灣卓越 50 ETF 成分股皆為上市權值股，取台股市值前 50 大企業，是追蹤台灣市場成長的好幫手，也是低門檻投資高價股的好選擇。儘管如此，一張近 8 萬元的價格，許多人還是難以下手。不過，現在小資族也能夠透過申購元大台灣卓越 50 ETF 連結基金，輕鬆入手。

元大台灣卓越 50ETF 連結基金經理人許雅惠指出，由於台股具有高殖利率的優勢，雖然感覺大盤指數在大區間整理，但還原權息後，其實台股市場呈現持續成長的趨勢。且近年來，國際被動式投資的盛行，呈現大型股走強的態勢，台積電成為主要投資對象，有利於台積電比重高的台灣 50 指數走勢，也因此，這幾年台灣 50 指數的表現比加權指數來得亮眼許多。元大台灣卓越 50ETF 從 2003 年成立至今，發行價格已翻漲兩倍！顯示長期持有大台灣卓越 50ETF 是有效複製台灣經濟成長的投資工具，適合長期投資規劃。現在元大台灣卓越 50ETF 連結基金的推出，無疑是投資人輕鬆掌握台股成長的利器。

台股大盤指數還原權息後，呈現長期成長趨勢。

除了上市藍籌股，不少投資人對於成長性高的上櫃中小型股也是躍躍欲動，因為具營運成長潛力，業績與股價容易有表現，所以，上櫃市場也會較大盤動能顯著。元大富櫃 50ETF 連結基金經理人林良一表示，根據彭博資訊，統計 2000 年 1 月到 2019 年 2 月期間，大盤自谷底反彈的平均報酬率為 32.1%，同期上櫃指數平均領先大盤 6.1%。

雖然中小型股有可能成為飆股，不過，高報酬的背後意味著高風險，中小型股的股性特別活潑，股價更難掌控。元大富櫃 50ETF 正提供了投資人能夠分散風險，參與中小型股的投資機會，它與櫃買指數具高度相關性，二指數間相關係數高達 94%，是投資上櫃市場報酬最具代表性的投資標竿。主要追蹤市值前 50 名的上櫃公司，近年再加入符合近四季每股稅後純益合計數須為正數的財務標準。

林良一指出，元大富櫃 50 ETF 標的篩選準則原本跟元大台灣卓越 50ETF 一樣，取上櫃公司前 50 大，不過，上櫃市場不如上市市場成熟，所展現的是小型股的成長動能，許多市值大的公司未必賺錢，因此篩選原則改制之前，元大富櫃 50ETF 表現較不如上櫃指數。前年調整篩選機制，新增財務標準，列入指數的上櫃公司過去四季 EPS 必須大於零。改制之後，上櫃市場的活潑特性得以突顯出來，像是 2017 年元大富櫃 50ETF 表現優於上櫃指數達 10% 左右。這次，元大投信也推出元大富貴 50ETF 連結基金，就是讓積極型的投資人也可以利用 ETF 連結基金，輕鬆掌握台股動能。

元大台灣卓越 50ETF 連結基金和元大富櫃 50ETF 連結基金是特性差距甚大的兩款投資商品，林良一認為，每一項投資商品都是獨立工具，投資人必須先了解這些工具，再依照本身投資需求作不同產品之間的搭配。他建議，核心部位可以長期持有元大台灣卓越 50ETF 連結基金，元大富櫃 50ETF 連結基金則適合盤勢嗅覺敏銳、積極型的投資人，在市場面臨超跌、起漲階段時，作為短期動能之用。

三檔元大台股 ETF 連結基金，可依據投資人偏好靈活組合。

許雅惠也不忘補充，今年開始，外資大量回補，台股一路走高，雖然近期受到中美貿易情勢及台灣五月報稅季節影響，內資動能較為限縮；加上目前台股已來到去年高點，因此短期台股局勢較為震盪。不過長期來看，台股呈現長期成長趨勢不變，且市場普遍認為下半年經濟將開始復甦。投資人不妨透過元大台股 ETF 連結傘型基金，根據自身的風險偏好、以定期定額的方式，掌握台股投資契機。