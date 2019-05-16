彭博：中國電動車銷量在明年將達200萬輛！

彭博報導，在未來的 20 年裡，中國將成為電動車 (EV) 製造商的主戰場。在中國政府強力推動新能源車的背景下，該國將超越歐美，成為最大的電動車市場。

彭博新能源金融 BNEF 在週三所公布的報告指出，2018 年，亞洲國家的電動車銷量首度突破 100 萬輛，而在下個年度更將達到 2 百萬輛之譜。目前在全球電動車銷量上，中國市場就超過了一半以上。調查人員表示，在其他國家的急起直追下，到了 2040 年時，中國在全球電動車的占有率將下降到 25%。

電動車在中國市場的成長迅速，即使電動車在其它市場正逐漸起飛，福斯、特斯拉 (TSLA-US) 等大廠當然也不會錯過中國這塊大餅。這兩家公司正準備在中國生產電動車，而日產汽車 (7201-JP) 也正在當地尋找適合的收購對象。而中國的北汽新能源還是比亞迪，也正努力的捍衛他們的主場。

日產的電動車 LEAF (圖片：AFP)

在 2015 年，中國超車美國，成為全球最大電動車市場。由於中國政府的購車補貼措施，以及對新能源車製造商的扶植，全球第一的頭銜維持至今。中國尋求減少石油方面的消耗，並淨化當地空氣。也打算與日、歐、美等國際汽車大廠一決勝負。

中國的汽車產業在目前處於成長階段，中國政府也正逐步減少購車補貼，並將於 2020 年結束補貼政策。在未來兩年，對於新能源車的需求將會減少。但是隨著銷量的增加，成長力道也將逐漸恢復。BNEF 預測到了 2023 年，電動車的數輛將達到 350 萬輛。

使用傳統燃油引擎的汽車銷量，則將在不遠的將來被電動車所超越。報告指出，明年中國的電動車銷量將占整體的 8%，2025 年將為 20%，到了 2040 年將提高至 68%。

相較於燃油車的嚴格限制，電動車的牌照取得容易，也進而推升了電動車在主要都市的銷量。根據 BNEF 的報告，去年中國的電動車銷量，光是在北京、上海、深圳、天津、杭州、廣州等六大都會區裡，就占了整體的 35%。2018 年深圳及上海的電動車銷量，就超越了當年德國及英國的電動車銷量總合。

BNEF 表示，在中國更加嚴格的規範下，將會帶動另一波的新能源車銷量。而汽車製造商若無法降低廢氣排放，拿到雙積分點數的話，就將遭到懲罰。今年電動車的總產量將超過中國政府目標，然而多數國際性大廠都無法達到足夠的積分，必須向當地的汽車製造廠購買積分點數。