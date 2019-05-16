更好買！LINE、支付寶、微信支付等行動支付大咖 將整合QR Code規格

日經報導，日本的 LINE(3938-JP)、NTT DoCoMo(9437-JP)，與中國阿里巴巴等 5 家企業，將在行動支付手機條碼 QR Code 的規格上作出統一。目前日本國內至少有 10 種以上的行動支付服務，計畫藉由規格的統一，來提高消費者在使用上的便利性。行動支付業者間也可能出現進一步的合縱與連橫。

LINE、支付寶、微信支付等大咖，將整合 QR Code 規格 (示意圖) (圖片：AFP)

對行動支付業者而言，這次是業界最大規模的合作。在中國兩大行動支付業者的加入下，每年造訪日本的約 830 萬中國遊客在日本國內的購物將更加簡便，也將進而刺激在日消費。

在手機行動支付方面，目前已有 IT 企業、銀行，以及零售商等業者相繼投入。而各家業者所採用的 QR Code 規格也都各自不同。也因此，加盟店們必須安裝各家行動支付業者的手機 APP 或支付設備，造成在使用上相當繁瑣。

系統開發業者「Digital Garage」，已著手研發各家支付業者皆能使用的共通 QR Code。日本的 LINE、NTT DoCoMo、Mercari，中國阿里巴巴的「支付寶」與騰訊的「微信支付」都將參與這次合作。

NTT DoCoMo 將於今年夏天開始採用新的共通 QR Code，其他 4 家業者也將在今年內陸續採用。而今後，預計會有更多其他服務業者加入。

使用 Digital Garage「Cloud Pay」收銀系統的店家，將利用手機、平板，或紙張來顯示 QR Code。消費者在結帳時，只要使用智慧型手機來讀取，系統會自動判斷目前正在使用行動支付服務，並進一步的進行支付。

KDDI 已與 Mercari、樂天 (4755-JP) 在支付服務上合作。而 LINE 與 Mercari 也計畫於今年夏天開始，在各自的加盟店支援彼此的行動支付服務。

令人眼花撩亂的行動支付服務，正開始邁向整合之路。未來在使用上也將愈來愈簡便。