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更好買！LINE、支付寶、微信支付等行動支付大咖 將整合QR Code規格

LINE、支付寶、微信支付等大咖，將整合QR Code規格 (圖片：AFP)
LINE、支付寶、微信支付等大咖，將整合QR Code規格 (圖片：AFP)

日經報導，日本的 LINE(3938-JP)、NTT DoCoMo(9437-JP)，與中國阿里巴巴等 5 家企業，將在行動支付手機條碼 QR Code 的規格上作出統一。目前日本國內至少有 10 種以上的行動支付服務，計畫藉由規格的統一，來提高消費者在使用上的便利性。行動支付業者間也可能出現進一步的合縱與連橫。

LINE、支付寶、微信支付等大咖，將整合QR Code規格 (圖片：AFP)
LINE、支付寶、微信支付等大咖，將整合 QR Code 規格 (示意圖) (圖片：AFP)

對行動支付業者而言，這次是業界最大規模的合作。在中國兩大行動支付業者的加入下，每年造訪日本的約 830 萬中國遊客在日本國內的購物將更加簡便，也將進而刺激在日消費。

在手機行動支付方面，目前已有 IT 企業、銀行，以及零售商等業者相繼投入。而各家業者所採用的 QR Code 規格也都各自不同。也因此，加盟店們必須安裝各家行動支付業者的手機 APP 或支付設備，造成在使用上相當繁瑣。

系統開發業者「Digital Garage」，已著手研發各家支付業者皆能使用的共通 QR Code。日本的 LINE、NTT DoCoMo、Mercari，中國阿里巴巴的「支付寶」與騰訊的「微信支付」都將參與這次合作。

NTT DoCoMo 將於今年夏天開始採用新的共通 QR Code，其他 4 家業者也將在今年內陸續採用。而今後，預計會有更多其他服務業者加入。

使用 Digital Garage「Cloud Pay」收銀系統的店家，將利用手機、平板，或紙張來顯示 QR Code。消費者在結帳時，只要使用智慧型手機來讀取，系統會自動判斷目前正在使用行動支付服務，並進一步的進行支付。

KDDI 已與 Mercari、樂天 (4755-JP) 在支付服務上合作。而 LINE 與 Mercari 也計畫於今年夏天開始，在各自的加盟店支援彼此的行動支付服務。

令人眼花撩亂的行動支付服務，正開始邁向整合之路。未來在使用上也將愈來愈簡便。

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