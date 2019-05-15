美中貿易戰下 加速製造業版圖流動

美中貿易戰如火如荼的進行中，市場現在最關心的是美國是否會針對中國剩下約 3000 億美元商品課徵 25% 的關稅。不過，無論這 3000 億美元的關稅清單是否最終會通過，川普已實現他的初步目的，全球企業開始重新考慮在中國生產的規劃。

從貿易數據可以看出，中國的電子製造業已受到影響。過去美國自中國進口額中，最大的兩大產品是手機及電腦，但受到美中貿易影響，美國自中國進口的手機及電腦已經開始大幅下滑。

2019 年第一季，美國自中國進口手機及相關設備達 118.4 億美元，年減 29.2%；電腦進口 91.3 億美元，年減 13.97%；兩大類產品進口額共減少 63.6 億美元。

從進口比重來看，美國進口手機的國家中，中國比重從 63% 降至 51%；進口電腦比重，中國從 56% 降至 48%。

圖: 鉅亨網彙整製圖

圖: 鉅亨網彙整製圖

美國政府雖然目前沒有直接對智慧型手機及相關零組件（最大貿易逆差產品）加徵關稅，但美中雙方緊張的局勢卻已逼使這些國際大廠開始減少對中國的依賴，開始將產能從中國移轉至製造成本更低的國家，如東南亞、南美等地。

2019 年初，三星關閉中國天津工廠，並將部分產能轉移至越南，同時在印度興建三星全球最大的手機製造工廠，規劃年產能達到 1.2 億支。而索尼關閉北京工廠，並擴充泰國工廠產能。

目前，華為、小米、OPPO、vivo、三星、富士康等手機製造廠，及聯想、GE、西門子、海爾等電腦、家電製造商均已經在印度設廠。根據印度政府規劃，到 2025 年，印度將生產 10 億支智慧型手機，其中 6 億支對外出口，出口額達 1100 億美元。

市場人士指出，印度手機出口成長，中國手機出口必然會下滑。目前手機生產線就像過去從日、韓轉移到中國一樣，現在手機製造業會從中國轉到印度，未來還會到非洲等地，這種趨勢無法阻擋。

此外，產業界也透露，如果美國政府真的增加關稅，那麼把蘋果的生產線逐步移到印度的機會極高。目前在印度的工廠已開始量產，即使印度現在還存在電力、勞工品質不高等問題，但在關稅帶來的成本面前，這些問題都會逐步解決。

不過，中國方面也有不同看法，因為中國憑藉著 14 億人口的市場，還是能滿足大量的產能，這可減少產業鏈外移的規模，因此中國還是能抵抗這波產業外移的問題。

唯一影響較大的就是蘋果相關產品，但中國認為如果蘋果要轉移到其他國家生產，需花一段時間才能培養出與中國同等效率的技術工人。而且蘋果在中國有約 400 家供應鏈，若要一起搬遷耗時過長，再加上蘋果現在創新不足，吸引消費者能力有限，貿然搬遷恐導致蘋果會有兩年左右的時間一蹶不振。

