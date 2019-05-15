上海銀推分期現金回饋卡 海外回饋喊到10%創高

上海商銀 (5876-TW) 今 (15) 日宣布，攜手萬事達卡與環球影業共同推出「上海商銀小小兵萬事達卡」，不僅可滿額自動分期零利率，且同享現金回饋的信用卡，其中，在全球環球影城海外消費可享最高 10% 現金回饋，創全市場最高。

「上海商銀小小兵萬事達卡」不僅是環球影業首次與台灣銀行業跨界合作，同時更是全台首張結合香味的 3D 信用卡。且為滿足持卡人需求，小小兵萬事達卡以套卡形式發行，一次就包含回饋卡與分期卡。

上海商業儲蓄銀行總經理陳善忠表示，隨著信用卡的功能越來越多元，具有零利率、延長付款優勢的分期信用卡，以及具有返現功能的現金回饋卡，已成為市場信用卡主流雙雄，正在開始改變台灣持卡人的用卡行為。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文也表示，根據金管會統計數據顯示，自 2018 年 5 月開始，信用卡未到期分期付款餘額，已連續 11 個月超越信用卡循環信用餘額，顯示具有零利率優勢的分期信用卡，備受台灣信用卡持卡人青睞。

回饋卡部分，除了在全球環球影城消費最高 10% 現金回饋外，針對國內消費不限通路一律 1.234% 的高現金回饋，一般海外消費的回饋比例，則為 2.234%。

分期卡則是單筆消費滿 3000 元自動分期零利率，是目前分期卡中零利率分期數最長、可達 12 期外，且同時能再享國內消費 0.6% 及海外消費 1.5% 的現金回饋。在不限制消費通路下，小小兵 BeeDo 分期卡是目前市場上，現金回饋比例最高比例的自動分期卡。