〈每日外資外匯觀點〉美元已反映經濟面強勢 短線美元資產可能遭調整

美國總統川普又發推文，只要聯準會降息，中美貿易戰就可結束，在貿易緊張情緒稍緩下，美股展開反彈，市場風險偏好情緒升溫，美元連續第二天上漲；市場關注周三有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據公布。

川普將先前的美中貿易衝突稱為「小爭執」，並稱美中貿易談判並未破裂，此外，市場對義大利市場問題的擔憂及中東緊張局勢，也使得美元獲得支撐，周三亞洲盤美元指數持穩在 97.5 之上。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德商銀行匯市策略負責人 Ulrich Leuchtmann 表示，中美關稅紛爭未止，市場對聯準會升息預期大為降低，但美元仍處於相對強勢，說明美元被投資人視為部分避險的資產，而非因為聯準會是 G10 央行中，升息最早、利率水平最高的央行。

荷蘭合作銀行匯市策略負責人 Chris Turner 指出，在紛爭未平下，貿易保護主義對企業獲利無法帶來助益，下半年企業獲利預期將調降，若美股走軟，美元指數易被空頭攻擊，由於美元已反映美國總體經濟面的相對強勢，短線來看，美元資產部位或許將遭到調整。

高盛本周的報告指出，歐元兌美元周一雖反彈，但預期市場對避險貨幣的需求將升高，建議投資人逢高做空此一貨幣對。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛表示，由於全球經濟在中美貿易摩擦下刮起新的風險，新興市場貨幣將在近期處於守勢，因此歐元近期出現空頭回補，但難以確定可以持續多久。