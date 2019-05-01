紐約匯市 — 歐元區經濟回暖 美元下跌

週一 (29 日) 美國薪資通膨和芝加哥採購經理人指數差強人意，加上歐元區 GDP 改善，美元週二 (30 日) 下跌。

週二 (30 日) 追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.35% 報 97.51。

截稿前，美元指數 (DXY) 走勢圖。(圖：investing)

英鎊兌美元上揚 0.80%，報 1.3040；而歐元兌美元匯率上漲 0.27%，報 1.1216

英鎊兌美元續走向積極的一面，週二英國脫歐談判的樂觀情緒增加，美元因 4 月芝加哥地區採購經理人指數令人失望而下跌過後，英鎊兌美元週二飆升。

反對派工黨表示，如果他們未能在歐盟選舉中取得良好的英國脫歐協議，他們將只支持第二次公投。

歐盟統計機構 Eurostat 表示，今年第一季，歐元區 19 個成員國經濟成長較預期強勁，第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率達 1.5%，優於 2018 年第四季的 0.9%。失業率下降至 2008 年 9 月以來最低。

美元兌日圓下跌 0.01%，報 111.40。

強勁的美國經濟報告和低迷的歐洲數據相結合，推動美元兌日圓走低。

分析師表示，展望未來，4 月英國 Markit 製造業 PMI，其次是美國 ISM 製造業採購經理人指數和美國聯準會利率會議，可能對市場來說至關重要。

FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 分析，美元兌日元匯率有可能延續跌勢，因為它自 4 月 10 日以來首次收於 200 日均線以下，看跌勢頭可能會加速。

新興市場方面，美元兌土耳其里拉上漲 0.29%，報 5.9658。