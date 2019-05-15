盤前財經大事搶先讀2019年5月15日

今日操盤前瞻

中國人行實施定向降準

美國 4 月零售銷售

日本 4 月工具機訂單

南韓 4 月失業率

法說會：聯鈞、敦泰、瀚宇博、精成科、同欣電、勤誠

股東會：巨騰 - DR

〈鴻海財報〉貿易戰火燒 Q2 營運有逆風 下半年旺季也現疑慮

鴻海 (2317-TW) 第 1 季純益來到近年同期低點，法人估，第 2 季美中貿易戰急轉直下，原本回溫的 iPhone 銷售動能恐再度放緩，其餘像是網通、伺服器等產品，也將受到衝擊，且下半年傳統電子旺季效應，也可能因為貿易戰而不明顯，鴻海今年營運恐面臨不小的壓力。閱讀全文...

〈樺漢法說〉Q1 認列 ECB 贖回費用 純益季減 6 成 EPS 1.52 元 5 年來新低

鴻海 (2317-TW) 集團旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW)，昨 (14) 日召開法說會並公布第 1 季財報，由於第 1 季認列海外可轉債 (ECB) 贖回費用，導致單季稅後純益 1.19 億元，季減 61.9%、年減 36.2%，每股純益 1.52 元，獲利創下 5 年來新低。閱讀全文...

穩匯率！人行可能正避免人民幣進一步暴跌

中國人民銀行可能正在著手，竭制人民幣出現進一步暴跌走勢。根據麥格理銀行表示，中國人行將可能避免人民幣兌美元貶破 7 的水準。這是 2008 年金融海嘯以來從所未見的價位。若人民幣貶破此一整數關卡，可能將造成信心動搖、大量資本外流，推動更進一步的跌勢。閱讀全文...

國泰金前 10 大股東 蔡家剩 2 席 檯面上持股首度低於 3 成

國泰金控 (2882-TW) 今 (2019) 年適逢董監改選，昨 (14) 日公布前 10 大股東名單，國泰金董事長蔡宏圖家族年年以「萬寶開發」、「霖園投資」以及「萬達投資」佔有 3 席次，但是根據最新年報，卻不見萬達投資，使得蔡家「檯面上」持股首度降到低於 3 成。值得留意的是，同為蔡家的富邦人壽也掉出榜外，兩個跌出榜單的由勞保基金、中國人壽取而代之。閱讀全文...

【邱志昌專欄】台積電、蘋果與鴻海股價差異分析？

為什麼鴻海集團，每年多有穩定的綜合獲利與現金股利？這即使是投資銀行專家算也難算計它的真實價值？前年在股市即將登上當時高峰前，有家投資銀行專業研究員費盡功夫，上窮碧落下黃泉、非常認真地去蒐集資料、進而算計鴻海集團的真實價值；結果卻在 2018 年空頭趨勢中，受到奚落與挖苦。閱讀全文...