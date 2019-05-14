川普：美國消費者沒理由支付關稅 不買中國商品就能避開

美國總統川普週一 (13 日) 發表一系列推文，強調他加課的關稅，主要都是由中國支付，美國消費者並不受影響。他的說法與他的首席經濟顧問及眾多經濟學家的看法不同。

川普在推文中表示，美國消費者沒有理由支付關稅，消費者只要購買美國或其他國家生產的產品，就能避開關稅。

川普還說，近期有證據表明，在 25% 關稅中，中國支付了 21 個百分比，只有 4 個百分比為美國人支付。不過他未進一步說明數據來源。

川普說，面對更高的關稅，許多公司將離開中國，前往越南或其他國家，「這就是中國想要達成協議的原因。」

川普推特

在隨後一條推文中，川普寫道，美國經濟第 1 季的穩健成長，正得益於對中國的關稅。他說：「第 1 季 GDP 意外良好的 3.2% 成長，在很大程度上得益於中國的關稅。」「有些人只是不明白！」

市場與投資銀行憂貿易戰升級

川普在早前的推文，還警告中國不應該報復，因為這只會「讓情況變得更糟」。不過在這則推文的幾小時後，中國就公布了新一輪的報復措施。美國則進一步宣布，準備對價值 3000 億美元中國產品加徵最高 25% 的關稅，將徵求各方意見並於 6 月 17 日舉行公聽會。

貿易緊張局勢升溫之下，美股全面下挫，中國業務為重點的個股跌得最重。蘋果股價下跌超過 5%，因為預計新一輪關稅將覆蓋中國生產的 iPhone，並迫使 iPhone 漲價。波音及開拓重工也領跌。

Morgan Stanley 首席美國股票策略師 Mike Wilson 在最新報告中表示，調漲關稅無可避免將衝擊美國企業獲利，鑑於企業原本就面臨成本上升問題，相關做法可能使美國經濟陷入衰退。

與此同時，高盛推估，貿易戰的進一步升級，可能導致美國 GDP 受 0.4% 的打擊，如果緊張局勢進一步打擊市場信心，引發重大拋售，股市將大幅惡化。同時，要是情況進一步升級，致使通膨明顯升於 2% 以上，還會略微增加升息的可能性。

在美國債券市場，投資者蜂擁轉進美國公債，基準 10 年期公債殖利率一度跌至 2.41%，為 3 月底以來的新低。投資人也搶購日圓，美元兌日圓匯率來到約 109.05。