石油利益受威脅 伊朗火大：OPEC面臨解散風險

根據《彭博社》報導，美國對伊朗祭出徹底制裁，意圖使其原油出口歸零，沙烏地阿拉伯則承諾，願意增產以填補供給缺口；對此，伊朗石油部長 Bijan Namdar Zanganeh 認為，在部分石油輸出國組織 (OPEC) 成員國，威脅到伊朗利益的情況下，OPEC 已面臨解散風險。

台北時間週五 (3 日) 晚間 6 點 27 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.33%，至每桶 70.52 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.05%，至每桶 61.78 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

Bijan Namdar Zanganeh 日前與 OPEC 秘書長 Mohammed Barkindo 會晤，並於會後對外宣稱，他譴責了 2 個「願意填補伊朗石油供給缺口」的鄰國，在伊朗利益受到其他 OPEC 成員國威脅的情況下，德黑蘭當局不會保持沉默。

Bijan Namdar Zanganeh 強調，OPEC 因部分成員國抱持單邊主義，而陷入危機，「OPEC 已面臨解散風險」。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 日前表示，沙國準備在美國對伊朗展開全面制裁後，調整生產機制，補足供給缺口，滿足市場需求，但產量不會高於減產協議規範的水平。

Khalid al-Falih 也說，擬於 6 月之後，繼續延長減產協議至 2019 年底，「我們會觀察 (全球原油) 庫存，看它們是高於或低於正常水平，藉以調整生產機制。」