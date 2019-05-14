波士頓Fed總裁：討論貿易戰影響為時尚早 但拖愈久愈不利

波士頓 Fed 分行總裁 Eric Rosengren 週一 (13 日) 試圖平息外界的擔憂，表示美中貿易爭端升級對經濟的影響，還需要更長時間的觀察，但他也坦承，爭議時間持續愈長，將帶來愈高的不確定性。

Rosengren 在波士頓受訪時表示，「現在考慮經濟前景還為時尚早」，這次調升關稅的實際影響，要到 6 月 1 日才會出現，而現在甚至還不知道在月底前會不會達成協議。

Rosengren 表示，聯準會將採觀望態度，爭議持續多久是關鍵。如果只持續幾週，根本就不會產生太大的影響，相反地，要是關稅長期處於高位，它確實會開始擾亂貿易局勢。

上週五，美國將 2000 億美元中國商品的關稅，從 10% 提高到 25%。週一，中國宣布反制措施，對大約 600 億美元的進口產品進行報復及提高關稅。川普政府威脅，正考慮對剩下約 3000 億美元商品，也加課關稅。

Rosengren 坦言，如果新的關稅持續存在，最終可能會對經濟成長承壓，並推升通膨。他說，不僅許多進口商品的價格將上漲，而且與這些商品形成競爭的公司可能也會借此機會提高價格。

目前一些美國商品已有調升價格的壓力，因為在失業率處於近 50 年最低水準之際，薪資不斷上漲。

此外，在採訪中，Rosengren 表示，他不同意 UCLA Anderson 分校近期的報告，這則報告稱到 2020 年底，美國存在經濟衰退「真正的風險」。

他表示，他期望美國不會進入衰退，雖然經濟可能增長緩慢，但財政和貨幣政策正在支持經濟活動。但他也指出，這其中一個不確定因素是貿易。

摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 則在週一發布報告，認為美國對中國商品加徵的關稅將成為企業獲利的利空，最終可能使得美國經濟陷入衰退。