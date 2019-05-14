【馮冠華專欄】下跌的刀實太鋒利，做好風控及控制注碼

5 月 14 日推介 - 鐵塔（788）（以近日低位 $1.94 為進場點）

1）上週五港股市況總結：中港股市上週五的走勢有如過山車，早盤受川普指接到習總漂亮的信而造好，午前又因加徵關稅消息應會落實而蒸發大部分升幅。中午美國正式宣布加徵關稅，中港股市午後初段即由升轉跌，但 A 股迅速收復失地並報復式反彈，也帶動恆指上漲。恆指最終以 28550 點收市，上升 239 點。成交金額按日上升約 3% 至 1250 億。港股通南下總成交持平在 132 億，流向轉為淨流入，金額更高達 30.5 億。滬深股通北上則關閉。藍籌 40 升 9 跌 1 持平。



板塊方面，醫藥、手機設備、中資劵商、內房、內險、教育股等都有好表現。做空方面，佔大市成交上升至 15.4%。牛熊證街貨最新比例為 60:40，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 100:0，重貨區方面，熊證不變在 29550-29599，牛證再下移至 28000-28049。恆指期貨夜市收報 28191 點，下跌 136 點，低水 359 點。港股 ADR 下跌 731 點，相等於恆指 27819 點。

簡評：相信除了用國家隊進場之外，甚難找到另一個更有信服力的原因，來解釋上週五中港股市的反彈。筆者在週末向尊貴客戶群組列出了五大未來關注點，包括：

一、中國的反制措施公佈；

二、中方會否有救市措施出台；

三、中美雙方會否訂下新一輪的談判時間表；

四、股復市，國家隊會否再有支持，上週五上證低位 2838 不可破，否則大為不妙；

五、川普的下一步行動，會否再把餘下的再加徵。

上證昨天下挫，只能險守 2900 點，（相對造好的板塊包括 5G、芯片和天然氣）另外人民幣離岸價再急貶逾 600 點子；更令市場憂慮的，是中國的反制措施昨晚出台（見點 2）；雖然是預期之內，也沒有見到新徵項目，但美股仍要應聲大挫，俗稱黑期的新加坡港股場外期指也跌穿 28000 點，情況極之不妙。至於再加徵關税，據美方所指已於昨天啟動安排程序，以川普的行事作風，這也似無可避免。

事態的最新發展，基本上和談判破裂無異。中方的反制看似留有一手，亦是他們的習慣性做法，估計在美方把餘下中國貨品再加徵時，會有更強反制行動，比方說特別針對美企的方案。劉鶴提出的三個核心關切問題（見點 3），打了開囗牌，以霸凌見稱的美國亦難有下台階。川普的推特文不斷「教育」其讀者，加徵關稅對美國有利，筆者估計甚至種大豆的美國農民也知這並不屬實，白官首席經濟顧問也承認美國消費者要為此付出代價。金融市場的新一波資產配置也在所難免。

港股今天追跌應是市場共識，MSCI 落實將 A 股納入因子上調至 10% 的公告也未必能吸引投資者，國家隊會否粉墨再登場維穩則是未知數。內銷、5G 和新經濟股應是貿戰下存有厚望的板塊。



事件升溫下，也不排除國內體育用品、國產手機及天然氣公司是受惠者。避險股如領展（823）、煤氣（3）、恆生（11）、鐵塔（788）及本地地產等或成避風港。騰訊貴為最大藍籌之一，縱使有正面消息（見點 6），今天也勢被拖累。筆者對中港股市仍有憧憬，但這下跌的刀實太鋒利，還是做好風控及控制注碼為上。

2）國務院關稅稅則委員會決定，自 2019 年 6 月 1 日 0 時起，對原產於美國的約 600 億美元進口商品實施加徵關稅，包括 2493 個稅目商品，實施加徵 25% 的關稅；1078 個稅目商品，實施加徵 20% 的關稅；974 個稅目商品，實施加徵 10% 的關稅。另外 595 個稅目商品，實施加徵 5% 的關稅。（東方日報）

3）劉鶴在上週五談判結束後接受採訪時表示，雙方進行了比較好的溝通與合作，談判並沒有破裂，而是恰恰相反，這只是兩國談判中正常的小曲折，是不可避免的，中方對磋商未來審慎樂觀。他同時透露，雙方經貿團隊商定，將很快在北京見面，繼續進行溝通，推動磋商。



但中方三個核心關切問題必須得到解決。一是取消全部加徵關稅。關稅是雙方貿易爭端的起點，如果要達成協議，加徵的關稅必須全部取消。二是貿易採購數字要符合實際，雙方在阿根廷已對貿易採購數字形成共識，不應隨意改變。三是改善文本平衡性，任何國家都有自己的尊嚴，協定文本必須平衡，目前仍有一些關鍵問題需要討論。



美國財長梅努欽則形容談判「有建設性」。彭博通訊社引述兩名了解會談的消息人士說，美方提出了最後底線，如果三四星期內還不能達成協議，美方會另向總值 3250 億美元（約 2.5 萬億港元）的中國商品實施懲罰性關稅。川普則發推文指中國在近期的談判中遭受重創，並警告其連任後貿易談判的條款將對中國更加不利，認為中方盡快行動才更為明智。（經濟日報 + 明報）

4）恒指公司週五在收盤後公佈，就首季季度檢討，恒指成份股不變；國指將剔除國航（753）、華能國際（902）、廣發證券（1776）、中廣核（1816）及長城汽車（2333）；同時加入華潤啤酒（291）、龍湖（960）、碧桂園（2007）、安踏（2020）、新奧能源（2688）。至於恒生指數各藍籌股比重則有變動，騰訊（700）比重由 10.63% 降至 10%；滙控（005）比重由 10.46% 降至 10%；友邦（1299）由 10.05% 微跌至 10%，其餘股份比重普遍略為上升或不變。（蘋果日報）

5）美股上週五及週一市況總結：美股上週五早段因美國提高對 2000 億美元中國貨的關稅稅率，及川普威脅對餘下貨品也加徴而下跌，午後又因川普與財長姆努欽的樂觀言辭而反彈，當中道指曾大跌近 360 點，最終卻 V 彈倒升 114 點。標指和納指則分別上升 0.37% 及 0.08%。週一則因為中方推出反制措施，令三大指數大跌。當中道指曾下跌 617 點或 2.38%，標指和納指則分別下跌 2.41% 及 3.41%。十年期債息最新報 2.403%，美滙指數最新報 97.35，紐約期油最新報 60.90 美元。

6）個股訊息：華潤電力（0836）今年首四個月附屬電廠累計售電量按年跌 4.2% 至 4,767 萬兆瓦時；單計四月份售電量 1147.18 萬兆瓦時，按年減少 3.3%。（蘋果日報）

中金公司 (3908) 公布，按中國會計準則編製，截至今年 3 月底止，首季盈利 9.09 億元人民幣，按年增長 27.67%，每股盈利 21.3 分。

騰訊新遊戲《和平精英》5 月 8 日起公開測試，據市場研究機構 Sensor Tower 數據顯示，《和平精英》上市 3 天內，內地玩家在蘋果 App Store「課金」超過 1400 萬美元，平均每天超過 470 萬美元。作為對比，《PUBG Mobile》首 3 天在海外 iOS 吸金約 220 萬美元，《和平精英》同期收入是其 6 倍。(信報）

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