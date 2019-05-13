【邱志昌專欄】這根本不是貿易大戰！

前言

CAPM 模型說，在最大的系統性風險期間中，所有買進的有價證券；未來大多會有超額報酬。真實的世界真是如此、是這樣子嗎？中美貿易關稅戰爭最近一個月以來，殺得天翻地覆、咄咄逼人；每天美國股市開盤前，期指多是幾百點、甚至是千點以上的下殺、驚天動地。上週川普正式提出，5 月 1 日起將對中國 2,000 億元輸美貨物，關稅由 10% 提高到 25% 關稅；這項宣示讓全球股市全盤皆墨、臉色鐵青，似是山雨欲來風滿樓。

(圖一：道瓊工業股價指數日 K 線圖，鉅亨網)

貳、盤勢仍是長期多頭，精髓是：這是科技競賽、不是貨物價格戰！！

5 月 1 日之後，全球股市多可能面對川普；美國對中國「殺手鐧」的貿易關稅政策。依照財務效率市場假說 (EMH)，由 CAPM 模型透視到的這項大利空內含：一、川普已經啟動的，要對中國課徵 25% 的進口關稅。這項宣示是股市最大利空？還是還有更劇烈的手段？這可能今天本周一便見分曉。如果它就是最大利空，則周一全球股市必然歡聲雷動、以長紅開出；因為 CAPM 的最大利空、與最好買點已經過去。二、中國領導人習近平、副總理劉鶴會拱手奉上這份大禮，而不會有所反擊？幾乎所有學者專家 投資銀行多可能會說「不」！因為這不是一場賽局該有發展。但是就整件事件而言，行程卻的確快要結束了；自 2018 年 1 月 27 日，美國白宮的「中國經濟侵略備忘錄」簽署後，美國貿易政策的表面上最大目標就是，將失去的利益搶回來；幾千億的利益是美國科技被竊、專利權被奪；第一大目標就是 2,000 億元、25% 以上的中國關稅；由軍事戰略而言，美國在波斯灣、中東等多是「有底線的戰爭」。至少川普的貿易戰計畫已經執行，2018 年至 2019 年 5 月 1 日，美國政府從威脅恐嚇、步步進逼，2018 年正式開砲，至今終於推出最大火力。2019 年 5 月 1 日之後，25% 關稅的真正政策執行效果何如？那真是要走著瞧了。這是經濟大蕭條前的貿易鎖國大戰？還是中國與美國的科技競逐？還是川普與習近平的博弈？川普的對手習近平為何如此鎮定？一年多以來還能穩住中國經濟政治情勢？他會在 5 月 1 日之後還手回擊？從副總理劉鶴的公開談話中，似乎是和解成份居多？

從投資者的眼光看，這次貿易戰其實是表象假議題；只有股價漲、跌才是真議題。因為中美貿易的廝殺不在於「貿易」，而是在於「科技」競逐的較量比劃；尤其是對於未來更精密網路革命的發展。未來掌握每一代的網路、就是掌握世界霸權。普丁說，未來哪個國家的無人機先被擊落，這馬上成為戰敗國家。美國塑造與解放了網路技術；但從 5G 開始、2017 年美國已聞到中國的對手大軍來勢洶洶。在一統天下的 5G 標準發展上，美國面對突如其來的中國華、為與中興公司的威脅，即所謂國家資本主義的挑戰。中國的 2015 計畫窮其力要補貼、資助網路、AI、電動車等等發展。美國認為，技術上它有美國的影子，進口商品中有中國政府的後援，這是一場非常不公平的競賽。要非常留意的是，這次中美貿易大戰，表面上是起因於貿易逆差，但是真正原因是未來幾十年的科技競逐。

這從 2018 年到 2019 年，美國與台灣股市發展就清晰可見。這次的所謂貿易戰爭，不是所有財貨勞務多捲入；主流是科技產品。2018 年底到 2019 年，台灣股市走了約三季空頭後，多頭主流 5G 卻在 2018 年底、一般大眾皆看空 2019 年經濟與股市後，2019 年初加權指數戛然而起。台灣在 5G 的世界中並非領袖，但是一些零組件，PCB、高功率、RF、光纖信號傳輸、砷化鉀等子產業的運用等等，卻是訂單源源未完全斷路；由零組件到最後遍及通信網路、半導體產業，公司的確有裁員者、營收衰退者、倒閉者；但是股市多頭的身影使空頭畏懼。

在可以幾個月前就算計到，2019 年 5 月 1 日大利空前，為何投資者斗膽在 2018 年底，就塑造出貿易大戰前的股價底部區？是因為股市本來就要運用「逆向投資策略」？還是因為 5G 的潮流勢在必行？聰明的投資機構終於識破；這不是真的貿易戰爭、也是科技大戰。而且貿易戰爭可能還是副議題，科技戰爭才是真議題。科技戰的發動是 5G，美國要發展 5G、中國華為也要；看見兩強拔刀相向，台灣也怕最後被夾殺；但多頭認為，可能是台商成為大陸廠、或是美商的供應鏈吧？可能兩者通吃？開店還怕顧客上門？這個貿易戰爭不是兩隻大象互相踩踏，而是在對弈各自的絕活；而第三世界的零組件製造國家也不必害怕，有主要零組件者、你就趕快給我吧；這樣的戲碼恐怕完全與 1930 年的貿易戰爭完全不同。

(圖二：台股加權股價指數日線團，鉅亨網)

叁、只要是科技競賽？就不會有大空頭？？

在 4 月中、要對中國加增 25% 關稅宣告前，美國的談判代表突然倡議，一連串要抵制：一、在 5G 上聯合歐盟諸國對抗中國；二、又提出電動車在中國的生產製造違規等抵制；三、責備中國製造的大數據技術輸出，是違法行為等等。很顯然地，美國貿易戰爭最終目的，並非在摧毀全球貿易，而在於摧毀國家資本主義；就是以國家預算對於科技產業的補貼。這與二戰後，美國拉攏中國對付俄國似乎是不同的戰爭；冷戰是以武力奪命威脅奪人戰爭，而貿易戰爭卻是科技尬車。這也顯然給股市沒有大空頭的機會，因為持有股票者多針對未來科技強勢類股猛攻，如 5G、BIG DATA、及電動車、快速運算等等；擁抱可能最強的未來競爭力，就是投資的標的。

(圖三：電動車，鉅亨網)

只是由當今股價指數去看科技的快速發展時，股價顯然是在相對高檔。這只是相對過去，那相對未來？是高還是低價？由競爭的邏輯檢視，只有兩種情勢；一種是擴大整合、另一種是繼續向前。以目前 5G 技術的擴散程度，似乎尚未有擴散跡象；5G 的電子消費年代尚未完全到來，消費者多尚未有 5G 的手機？5G 的時代落幕了？當然還沒有。新的 Apple 手機多已經被宣告太貴了，還去高攀 5G 手機？另外還有瘋狂的電動車；特斯拉在中國上海設下製造廠，這使得全球科技競賽更形劇烈與瘋狂。面對 14 億人的消費市場，中國似乎是個消費潛力雄厚市場；還有大數據的資料、更是可以將網路世界發揮到淋漓盡致、更別談高速運算的 AI 等。

(圖四：美國特斯拉股價月線圖，鉅亨網)

肆、結論：能者兩者通吃、股價上揚 ！

就長期波浪理論，科技類股價雖然有泡沫化疑慮；2017 年底便是例子。但依照目前的中美貿易大戰，其實戰爭的本質在於，剛剛要擴散使用的 5G 技術。在 IOT、無人駕、與諸多技術多尚未被生活化之前，股價的趨勢仍將會在盤整後再起；尤其是台灣的廠商，較為窘迫的廠商是夾在兩隻巨獸間，但能者卻會漸漸地走出兩者通吃的格局；多頭依舊在，只是朱顏改。(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何股市、個股絕無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)