中國報復！殖利率曲線倒掛 資金逃竄避險天堂與加密世界

為報復美國上調中國關稅，中國週一 (13 日) 以牙還牙宣布， 6 月 1 日起美進口商品將加徵關稅，華爾街投資者們紛紛逃向避險天堂，甚至轉向加密世界。

週一美股開盤全面血染，恐慌指數 VIX 飆高逾 28%，盤中時段，道瓊指數下跌逾 650 點，市場避險情緒升溫，投資者紛紛轉向購買美債、黃金、市場避險情緒升溫，甚止比特幣也華麗回歸。

黃金觸及一個多月的高點

週一美股盤中時段，美國黃金期貨價格上漲 1.06%，至每盎司 1301.00 美元，觸及一個多月的高點。

美國黃金期貨價格走勢圖。(圖片：investing)

RJO Futures 高級市場策略師 Phil Streible 表示：「我們目前看到避險天堂的買氣，由於美中貿易談判破裂、中國進行報復，地緣政治風險正在推升，美元貶值、美股確實面臨壓力，所有這些因素正在推動黃金價格上漲。」

BMOCapital Markets 基礎和貴金屬衍生品交易主管 Tai Wong 表示：「黃金價格上揚是基於較低庫存和較低殖利率的投機性買盤早成，技術上突破上行動力。」

殖利率曲線反轉

週一隨著美中貿易戰砲火不斷，3 個月期和 10 年期公債殖利率曲線再度出現倒掛。

美債殖利率走勢圖。(圖片：investing)

短期美公債的殖利率超過長期公債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)，殖利率曲線倒掛往往歷來被視為即將到來的經濟衰退的可靠指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來一至兩年左右出現。

週一美股盤中時段，3 個月期美債殖利率跌至 2.423%、10 年期美國公債殖利率跌至 2.398%、30 年期公債殖利率跌至 2.835%、2 年期公債殖利率也跌至 2.180%，美國公債殖利率與價格成反比。

比特幣堪稱今年全球表現最好的資產

自今年年初以來，比特幣現已上漲近 100%，突破 7800 美元關口，一度站上 7946.01，接近 8000 美元關鍵關口，堪稱今年全球表現最好的資產。

社交交易平台 eToro 的高级市场分析师 Mati Greenspan 表示：「比特幣一直在增強漲勢，自 12 月中旬的低點以來，比特幣價格實際上翻倍。」

Greenspan 看好比特幣持續飆升：「在去年大幅下滑之前，比特幣於 2017 年 12 月底曾一度價值接近 2 萬美元，比特幣仍然處於其週期的早期階段。」

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 在一份研究報告中寫道：「由於沒有重大新聞因素背後的積極升值，上週日 (12 日) 1000 美元的急劇漲幅對投資者來說仍然是一個謎。」

根據 Reddit 用戶研判分析，加密貨幣大漲有四個主因，第一是美中貿易戰。這促使投資者可能已經買入比特幣來對沖其傳統資產。

第二是制度利益。TD Ameritrade 在 12 月推出了比特幣期貨交易，而 E * Trade 正在準備在其平台上進行加密貨幣交易。

第三是 Altcoin 加密貨幣流出，轉流入比特幣。第四是 Bitfinex 代幣醜聞，部分加密市場認為 Bitfinex 持有者正在提高比特幣的價格，以補充交易所的現金儲備。