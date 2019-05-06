空頭回補推動淨多倉反彈 黃金樂觀情緒創三周新高

根據最新 CFTC 數據，截至 4 月 30 四當周，對沖基金持有黃金淨多倉增加 28824 手，淨多倉數量提升至 66219 手，樂觀情緒創下過去三周來最高水平。

從數據上來看，造成黃金淨多倉大力反彈主要為空頭大規模回補所致：本周空倉減少 28240 手至 111056 手，多倉僅僅增加 584 手至 177275 手。

在此前兩周，受到對沖基金連續削減黃金淨多倉影響，金價在不斷的下跌同時觸及年內新低水平。

上周五 (3 日) 美國勞工部公布 4 月非農數據，儘管強勁數據表現超於預期，但金價不減反升，當前已升破每盎司 1280 美元水平。

非農數據良好反映美國經濟相當強勁，美元指數反而收低。分析師指出，美元下跌是因為市場聚焦非農報告的疲弱面，根據非農報告，美國 4 月失業率創下 49 年新低，然而經濟學家卻指出，失業率創新低並不意味經濟一路順暢，背後可能為勞動力緊縮所致。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Megar 表示，黃金自上周歷經拋售後出現空頭回補，加上美元走弱，雙雙帶動金價反彈。

世界黃金協會最新數據也顯示，在央行買盤及全球 ETF 持有量增加的前提下，全球黃金需求上升至 1053.3 頓，年增 7%，支撐著黃金價格。

分析師認為，全球經濟放緩、股市動盪加上 Fed 暫緩升息等一系列因素，將可能推升金價至 6 年來最高。

針對 34 位分析師和交易商進行調查，其預估中值顯示，今年金價平均價格為每盎司 1322 美元，到了 2020 年將上升至每盎司 1369 美元。