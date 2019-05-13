智冠首季每股賺1.39元 新手遊上市Q2+進軍泰國營運可期

遊戲大廠智冠科技 (5478-TW) 今 (13) 日公告第 1 季財報，稅後純益 1.69 億元，季減 20.91%，年增 28.78%，每股純益 1.39 元。智冠旗下中華網龍自製研發手遊《戀愛盒子 M》將上市，而《吞食天地 M》本月也將在泰國雙平台上市，拓展海外版圖，第 2 季營運可期。

智冠第 1 季合併營收 14.98 億元，季減 13.98%，年增 20.51%，毛利率 54.85%，季增 3.09 個百分點，年減 6.86 個百分點，營益率 14.21%，季減 2.62 個百分點，年增 1.8 個百分點；稅後純益 1.69 億元，季減 20.91%，年增 28.78%，每股純益 1.39 元。

智冠表示，集團內兩大主要轉投資中華網龍與金融科技事業群，近幾年面臨產品轉型及新事業投資期，產生大幅虧損，去年藉由經典端遊移植手遊及支付子公司與藍新科技策略合併等計畫相繼啟動，經營效益持續成長，中華網龍受惠《吞食天地 M》貢獻，連續 2 季轉盈，首季獲利達 3783 萬元；金融科技事業群虧損逐步縮小，虧損已降至 584 萬元，而智冠認列虧損金額約 294 萬元。

展望第 2 季，智冠表示，數位遊戲事業群部分，中華網龍自製研發、主打戀愛交友的女性向手機遊戲《戀愛盒子 M》，將於 16 日展開公測；《吞食天地 M》也與東南亞遊戲大廠 ASIASOFT 授權合作，本月將在泰國雙平台上市，積極開拓海外版圖。

遊戲新幹線旗下代理線上遊戲《完美世界 2 Online》將改版推出全新師徒與夫妻副本，《新龍之谷 Online》預計月底新增結婚系統及經典 BOSS 黑龍重現。智凡迪旗下《MCL 台港澳網咖電競聯賽》今年陸續攜手《第五人格》、《鬥陣特攻》等人氣遊戲賽事合作，5 月還將啟動第二輪賽事。

金融科技事業方面，今年線上支付已站穩一年 400 億交易量，虧損情況已大幅改善，且今年將上線的重點服務「ezAIO 簡單收」智慧支付平台，為實體商店業者建置可支援市面上多數支付方式的整合式刷卡設備，並提供雲端帳務管理平台與端末設備管理系統，以一站式解決方案大舉開通線下門市通路，並雙軌擴展《ezPay 簡單付》電子錢包的行動支付消費應用。