合庫金Q1稅後純益40.61億元 今年海外獲利占比目標衝四成

合庫金 (5880-TW) 今 (13) 日舉行第 1 季線上法說，第 1 季稅後純益 40.61 億元，較去年增加 5.67%，每股稅後純益(EPS)0.31 元，金控總資產也上升至 3.61 兆元，較去年同期成長 4.99%。

其中核心子公司合庫銀行貢獻金控獲利逾 8 成，合庫銀第 1 季稅後純益 35.78 億元，較去年同期增加 5.39%，包括淨利息與淨手續費等核心收益皆持續穩定成長，利息淨收益較去年同期成長 1.03%，手續費淨收益較去年同期成長 1.40%，存放利差也增加 5.3bps，提高至 1.427%。

展望下半年，合庫金表示，今年除了有美中貿易紛爭、英國脫歐等國際政經因素將左右金融市場情勢，為提升獲利動能，除了既有的授信業務外，也將積極推廣外匯與海外市場。

其中外匯業務量與存款量以訂出較去年增加 10% 為目標；海外市場部分，主要鎖定東南亞，其中柬埔寨堆谷支行、寮國永珍分行，預計於今年底前開業，整體海外市場盈餘占全行盈餘比重希望能進一步拉高至 4 成。

合庫金控第 1 季資產報酬率 (ROA)0.46%、股東權益報酬率 (ROE)7.50%，金控資本適足率（CAR）113.68%，核心子公司合庫銀行稅後淨利 35.78 億元，其中資本適足率（BIS）為 13.32%。



