《少女☆歌劇Revue Starlight -Re LIVE-》下週上市 智冠為合作通路商

Ateam Inc. 與 Bushiroad Inc. 和株式會社 TBS 電視共同開發的手機遊戲《少女☆歌劇 Revue Starlight -Re LIVE-》的國際版將於 22 日正式上架，對應語言有繁體字、英語、韓文。而智冠 (5478) 旗下 MyCard 為通路合作廠商。《少女☆歌劇 Revue Starlight -Re LIVE-》本作是款以舞台劇以及 2018 年 7 月播放的動畫「少女☆歌劇 Revue Starlight」這個二層式展開企劃為題材所製成之手機遊戲。各位玩家可以在遊戲中享受到全新原創劇情及音樂。另外，除了動畫中登場的 9 名舞台少女外，遊戲原創的 15 名舞台少女也會登場。



該遊戲在 2018 年 10 月於日本發佈，最高曾獲得日本國內 App Store 排行榜第 10 名和 Google Play 排行榜第 9 名，深受廣大玩家群的好評。



據了解，《少女☆歌劇 Revue Starlight -Re LIVE-》的事前登錄人數已突破 50 萬人。而舞台劇與動畫交織而成的二層展開式少女歌劇企劃，兩邊都擁有同樣的角色與聲優演出。



2017 年 9 月 project 第一彈的舞台劇公演登場，角色全力演出的歌曲、舞蹈及武打之表演引起轟動。2018 年 1 月更是應各方要求再次演出公演，7 月時 TV 動畫播放。2019 年 7 月時將決定在舞濱圓形劇場舞台再次演出。