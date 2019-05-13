貿易緊張下供需失衡擴大 美國黃豆期貨跌至逾十年新低

受到華盛頓與北京貿易爭端升級影響，美國黃豆期貨價格連日下挫，週一 (13 日) 更跌至 10 多年來最低點，市場擔憂，在供應過多之下，來自中國的需求卻大幅減緩。

截至台北時間下午 14:30，芝加哥期貨交易所最活躍的黃豆合約下跌 0.8%，至每蒲式耳 8.03 美元，早前更一度跌破 8.0 美元關卡，報 7.99-1/2 美元，寫 2008 年 12 月以來新低。

玉米價格同樣不振，下挫 0.6%，至每蒲式耳 3.49-1/2 美元，小麥價格下跌 0.7%，至每蒲式耳 4.22 美元。

需求恐受貿易戰影響

Commonwealth Bank of Australia 農業策略主管 Tobin Gorey 表示，中國尚未宣布對美國提高關稅的報復，但由於美國已準備對所有中國產品加課關稅，局勢可能更加惡化。如果美中貿易戰繼續拖延，美國農產品出口可能會受到影響。

中國是世界上最大的黃豆進口國。在貿易戰之前，它每年從美國農民手中購買價值 120 億美元黃豆。然而，受貿易戰影響，去年 7 月北京對美國黃豆徵收 25% 關稅，也使美國出貨量急速放緩。

美國農業部長 Sonny Perdue 週五表示，川普總統已經要求他制定計畫，應對美國農民在貿易衝突可能受到的影響。

供應量超過預期

除了貿易戰可能打擊需求之外，另一個壓力來自供應面。美國農業部上週五預測，美國黃豆、小麥與玉米的供應量都將超過預期。

報告顯示，不僅 2018/2019 年美國玉米庫存為 20.95 億蒲式耳，超過貿易商預測的 20.55 億蒲式耳；黃豆的上調幅度更大，2018/2019 美國黃豆庫存為 9.95 億蒲式耳，大幅高於 4 月的預測值 8.95 億蒲式耳，同時也高於市場預期的 9.2 億蒲式耳。