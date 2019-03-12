中國2月黃豆進口年減17% 非洲豬瘟讓美中貿易協議再添變數

非洲豬瘟使美中貿易協議再添變數，雖然美方官員宣稱，北京當局承諾增購 1000 萬噸美國黃豆，但分析師質疑，受非洲豬瘟影響，作為家畜高蛋白飼料主原料的黃豆，需求將隨之減少，今年 2 月，中國自美進口黃豆總量，年減 17%，未來能否兌現談判承諾，仍在未定之天。

據傳中國於貿易談判過程中提議，每年將增購價值達 300 億美元的美國農產品；美國農業部長 Sonny Perdue 上月也表示，中國承諾，會加購 1000 萬噸的美國黃豆；然而，分析師對中國兌現承諾的可能性，抱持懷疑態度。

德國商業銀行分析師於最新報告中寫道，受貿易爭端影響，去年中國自美進口黃豆總量，降至 10 年低點；今年 2 月，中國自美進口黃豆總量，年減 17%，創 4 年新低；更糟糕的是，因非洲豬瘟肆虐，作為家畜飼料原料的黃豆，需求也隨之減少。

由中國官方數據可得知，今年 1 月，中國豬隻數量，較去年同期減少約 13%；其中，繁殖母豬數量年減 15%。

Capital Economics 首席商品經濟學家 Caroline Bain 在報告中指出，她對中國承諾加購 300 億美元美國農產品一事，持保留態度；主因在於，中國自美國進口的小麥和玉米，整體數量「微不足道」，在此情況下，想將美國黃豆進口量，增加至可兌現承諾的規模，「恐難實現」。

根據荷蘭合作銀行集團 (Rabobank International) 預估，假設美中達成貿易協議，美國黃豆在中國的市占率，可望從 2017 年的 34%，攀升至 50% 以上；2018 年，中國共進口約 8800 萬噸黃豆，價值估達 380 億美元。