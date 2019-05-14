〈群益期貨〉全球聚焦兩個焦點，決定在一個人

全球聚焦在中美貿易戰與中東局勢上，但其實鎂光燈都在川普一個人身上，根據蓋洛普民調，川普在美國的支持率達到 46%，創就任以來新高，這是在川普向中國發動新一輪關稅戰之前的民調，調查顯示，川普在共和黨中獲得 91% 的支持率，尤其是在經濟議題上，川普的支持率更高，川普挾其經濟議題的高支持度，對中國發動新一輪的關稅戰，但是陸股轉弱，美股也沒有好到那去，之後新一輪的民調不妨也可以當作是重要的風向球。



與其說川普的政策是美國優先，不如說是選上優，因此民調的變化也會影響川普政策的風向，這次川普疾如風的對中國發動關稅戰，名義上是中國未履行承諾，在貿易談判之路倒退走，另一個原因是美國前副總統拜登 4 月 25 日宣布參加 2020 年美國總統大選。



根據 Politico 最新民調，在一對一的狀況下，拜登的支持度領先川普 8%，這是目前所有民主黨可能參選人中，對川普威脅最大的一位候選人，而川普在發文直言，中國大陸可能覺得等到 2020 年美國總統大選後再談，條件會比較好談，川普推文指北京想和拜登談判，或是其他立場軟弱的民主黨人士重新談判，繼續佔美國便宜，在去年的期中選舉，川普就懷疑北京意圖干涉美國期中選舉，因此此次的行動一部份是對外，一部份是對內。



總之，川普已將貿易戰列為他選戰的主軸之一，警告大陸罩子放亮些，趕快簽協議，若讓川普連任條件會更差，想方逼迫習近平上談判桌，不過中國表示貿易戰沒有贏家，美方的極限施壓，對中方無效，中國不願打，但也不怕打，必要時不得不打，面對美國軟硬兩手，中國的答案是，談，大門敞開，打，奉陪到底。



關稅戰一打，美股也跌了，民調是否也跟著起伏，選戰以貿易戰為主軸的戰略確立了方向，但戰術該如何走，隨時都會出現變化，我們繼續看，到下個月月底於日本所舉行的 G20 高峰會，川習有機會踫面，才有機會釋冰，而在此之前第十二輪的經貿談判何時展開就是觀察重點了。

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