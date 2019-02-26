美國農民哭 貿易戰爽到加拿大 一月對陸黃豆出口增四倍

根據《彭博社》報導，美中貿易戰衝擊美國農產品出口表現，加拿大則因此受惠；據統計，今年 1 月，加國出口至中國的黃豆總量，較去年同期大增逾 4 倍。

由海關數據可得知，1 月份，加拿大對中國出口的黃豆總量，來到 123 萬噸，年增逾 4 倍，創新高紀錄；在此同時，美國對中國出口黃豆總量，僅約 13 萬 6000 噸，遠不及去年同期的 580 萬噸。

貿易戰使中國減少自美進口黃豆，轉向加拿大、巴西等國購買；今年 1 月，巴西出口至中國的黃豆總量，達 493 萬噸，名列第一；加拿大則以 123 萬噸，位居第二。

上海匯易諮詢股份有限公司分析師 Monica Tu 表示，中國對美國農產品實施報復性關稅，是造成加拿大對陸黃豆出口大增的「直接原因」。

2017 年，中國共進口價值約 242 億美元的美國農產品，其中 60% 為黃豆，其餘則包括肉類、棉花、穀物和海鮮；2018 年，中國對美國祭出報復性關稅，使美國農產品進口量大減，總額降至 160 億美元左右。

美國總統川普 24 日於推特宣布，因貿易談判取得具體進展，他打算延長貿易戰「休兵期」；昨日，他又「加碼」，稱兩國「已經非常、非常接近」達成協議的程度，預計將舉行「簽約峰會」。