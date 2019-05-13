〈群益期貨〉關稅重磅落地，但股市並未如市場預期般激烈下跌，但匯市可不一樣

川普一再下毒手，一招比一招狠，2000 億加徵關稅後還有著 3000 多億等著，美股、陸股雖說是先跌在前，但隨著 5 月 10 日 25% 的關稅重磅落地，反而陸股上週五強勢反彈，不能只是一句利空出盡就交代過去。



加徵關稅，這是一場關於 2020 美國總統選戰、習近平顏面、中國政治、經濟制度改革及經濟景氣循環等等有關的戲碼，政治語言不光只是檯面上的衝突，還涉及未見光的檯面下的利益交換，是否中國顧及川普的選舉考量，而美國也念及習近平貴為大國領袖的顏面，不好公佈談判妥協的細節及相關內容，因此在經歷第十一輪貿易談判，中美雙方仍認為談判談到這種程度還叫做沒有破裂，這不是破裂什麼是破裂？



但偏偏劉鶴也說談判沒有破裂，出現「暫時性」的問題是不可避免的，不過加徵關稅是實實在在的課下去了，從人民幣匯價的表現來看，打貿易戰或關稅戰等同於匯率戰，去年 4 月印證了這句話，這一次，匯市的反應相對股市更為激烈，人民幣在 5 月 10 日後繼續破底，看來中國大陸有意和去年 4 月一樣在不減持外匯存底的情況下，放任人民幣貶值來對沖美國加徵關稅的利空。

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