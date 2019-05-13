SUWA台中聯盟出狀況？JDI出資案將延後

日本經營重建中的中小型液晶面板廠 JDI(6740-JP) 在週一 (13 日)，發出新聞稿表示，原訂在 6 月定期股東大會上進行通過的台中聯盟「Suwa Investment Holdings, LLC」出資案，將於日後另行召開臨時股東大會來進行審議。

(圖片：Investing.com)

而原訂 5 月 15 日，與財報說明會共同舉行的出資企業共同記者會，也會跟著取消，於日後再擇日舉行。

事由在於，「Suwa Investment Holdings, LLC」的成員們，紛紛表明要再度對於 JDI 的業績展望進行仔細調查，再交由公司內部進行出資案的審議。

而成員當中的中國嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund)，原訂在 6 月上旬對於此次投資案進行內部審議；台灣的觸控面板大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、富邦蔡家之私人投資公司「Cosgrove Global Limited」和「Topnotch Corporate Limited」則原訂在 6 月中旬前進行此次投資案的內部審議。

至於原訂在 6 月的股東大會上，對出資者所發行的普通股、第二次附新股認購權公司債及第三次附新股認購權公司債的第三者配額增資，以及對 INCJ 發行的優先股所進行的相關議案等，也都將順延。預計在日後所舉行的臨時股東大會上，取得股東們的承認。

而臨時股東大會的舉辦日期，則將視各家出資企業的內部審議進度而定。

另外，先前 INCJ 及預定的配額增資者間，由 INCJ 所進行的新貸款案以及在優先股的認購上所簽訂之備忘錄，原本預計在 5 月中旬完成最終的意向確認，也將會配合前述出資者在日程上的變更，於內部審議結束時完成最終的意向確認。