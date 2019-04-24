〈分析〉手機LCD螢幕江河日下 OLED顯現王者氣勢

在 2017 年 iPhone X 首度採用 OLED 螢幕之後，正式揭開手機產業螢幕技術的變革。從 2018 年智慧手機出貨量來看，OLED 螢幕滲透率已經越過 20% 的臨界點，未來 AMOLED 螢幕將取代 LCD 螢幕成為手機螢幕的主流。

圖: 國金證券, 2018 年 OLED 在手機市場的滲透率

從 2017 年開始，智慧手機軟性 OLED 螢幕出貨量大幅增加，從 2016 年的 4600 萬片激增至 1.33 億片，2018 年更進一步成長至 2.02 億片，預期 2022 年可上升至 5.75 億片。

圖: Dscc, 智慧手機出貨量 - 依面板類別區分 (百萬片)

隨著 OLED 出貨量的增長，LCD 面板出貨比重被壓縮，再加上 OLED 成本大幅下降，目前 5.75 吋 OLED 面板成本和 6 吋 LCD 面板成本相當接近，約在 18 美金左右，可以想像在 OLED 面板持續大量出貨之下，每單位成本仍有下降空間。

至於良率方面，韓國三星在經過多年發展 AMOLED 之下，其良率已經超過 80%，與 LTPS-LCD 良率相差無幾。而中國顯示面板龍頭京東方的良率剛剛越過 60% 的損益平衡點，達 65%，維信諾的良率也突破 70%，隨著中國廠的良率提升，也為 AMOLED 面板價格調降創造空間。

全螢幕手機將刺激出貨面積成長

除了手機硬體和軟體不斷改朝換代之外，螢幕占比概念也隨著全螢幕手機的推出而受到消費者關注。目前新推出 OLED 手機中，螢幕占比超過 90% 的機型滲透率越來越高，已逾 65%。反觀 LCD 手機螢幕占比超過 90% 的機型滲透率還不到 30%。

圖: 國金證券, 新增 OLED 手機中螢幕比重分布

此外，為了追求更高的螢幕占比，屏下指紋解鎖方案成為 Android 陣營的首選。而目前屏下指紋辨識有光學和超聲波兩種方案，其中，屏下光學指紋辨識技術因成熟較高，因此成為目前主流應用。

光學指紋辨識是透過光源照射來進行指紋識別，而 LCD 螢幕厚度較高，透光性較差，感測器很難讀取到指紋，再加上 LCD 不能主動發光，其背光光源會干擾光學指紋識別，所以現在還沒有量產的 LCD 屏下指紋手機。這也成為 LCD 加速被取代的因素之一。

三星霸主地位短期難撼動

根據 CINNO Research 最新調查數據顯示，2018 年全球智慧手機面板出貨量達到 19.1 億片，年減 4.4%，其中，AMOELD 面板出貨 4.4 億片，年增 3.4%，占全球智慧機面板 23%。

而在 AMOLED 領域中，除了韓國三星和 LGD 之外，主要為中國面板廠天下。但三星顯示器（SDI）在該領域中呈現壟斷性優勢，其 AMOLED 面板出貨量占整體出貨比重約 93%。

資料來源: CINNO Research, 鉅亨網製表

不過中國面板廠已經開始急起直追。2018 年中國 AMOLED 螢幕出貨量接近 2400 萬片，年增 185%，預估 2019 年出貨量可接近 5000 萬片。

華為小米潛在 AMOLED 需求約 1 億片

三星是目前全球手機品牌廠中採用 OLED 螢幕比例最高者，其 AMOLED 螢幕滲透率高達 73%，其中，軟性 AMOLED 滲透率達 26%。至於排名第二的蘋果，其採用 AMOLED 螢幕比重達 37%，且全數採用軟性 AMOLED 面板。

而位居第三的華為，其 AMOLED 螢幕滲透率明顯低於三星和蘋果，主要受制於三星 AMOLED 面板產能供應的限制，使得華為整體 AMOLED 螢幕滲透率只有 7%，軟性 AMOLED 螢幕滲透率更只有 3%。

小米方面同樣低於產業平均值，不過 OPPO 和 VIVO 因取得三星 AMOLED 面板穩定供應，二者 AMOLED 螢幕滲透率均在 35% 左右。

法人預估華為和小米手機的 AMOLED 螢幕滲透率仍有極大的提升空間，二者合計出貨量接近 3 億支，如果 AMOLED 滲透率提升到 30%，將有 1 億片 AMOLED 面板的需求。這部分需求預估主要是由中國顯示面板廠商如京東方、維信諾，及深天馬等廠商來滿足。