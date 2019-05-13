中美貿易戰白熱化 歐盟委員預測汽車關稅期限將延長

有鑑於中美貿易戰火持續延燒，美國與歐盟之間的貿易問題似乎因此得到喘息的機會。美國總統川普過去持續向歐盟施壓，並表示將加徵汽車關稅，不過正值中美貿易戰升級之際，汽車關稅是否實行的決議可能將會延後。

據外媒報導，歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 在週一 (13 日) 預期，白宮很可能不會在本週宣布對歐盟加徵汽車關稅。Malmstrom 表示，由於美國政府目前專注於與北京政府進行的貿易戰談判，因此先前宣布的 5 月 18 日的截止日期很可能會延長。Malmstrom 認為，美國上週五才宣布調高對中國 2000 億美元商品的關稅至 25%，同時也計畫對剩餘 3250 億美元中國商品加徵關稅，美政府目前聚焦在中美貿易協商之上，因此針對歐盟的汽車關稅決議很可能延後。

「有跡象表明美國對歐盟的汽車關稅決議可能延長，因為美中之間仍處談判當中。」Malmstrom 表示。

然而對於川普對歐盟商品採取懲罰性措施的意圖，Malmstrom 表示，歐盟「已經做好了最壞的準備」，並且歐盟委員會已經確認了一份針對美國 200 億歐元商品的關稅清單，如果未達成協議，美國也將受到報復性關稅的影響。

Malmstrom 曾在先前表示，美國與歐盟的貿易協議如果能夠友好地達成協議，對雙方來說都將是雙贏的局面，並促兩方的進出口。不過，面對川普加徵關稅的威脅，歐盟領導人也表態不會在美國的威脅下達成協議。