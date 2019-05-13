【台新投信】升息緩、違約低二大利多訊號浮現 擔保高收益債錢景亮 Q2震盪行情下的理財首選

高收益債波動度較單一股市相對較低，但收益率又高於投資等級債，因此成為國人趨之若鶩的理財商品。而投資高收債最好的投資時機莫過於：升息緩及違約低，當前大環境正是此二要件同時並存，高收益債後市漲升行情可期，可成為第二季市場震盪下的絕佳的防禦理財商品。其中，優先順位資產扺押高收債同時具有「優先順位」及「擔保」優勢，為「風險降級」的「高收益債升級版」，建議優先布局。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁表示，FED 將明後兩年 GDP 成長率由今年的 2.1% 調整至 1.9% 及 1.8%，全球經濟增速減緩，FED 也因此宣布今年暫停升息，非常有利於高收債利差的收窄，推升債券價格走高。另一方面，美國企業受惠川普減稅政策，去年企業獲利佔 GDP 之比重，維持在歷史高位，且據摩根大通報告，標普 500 企業已有近七成公布第一季財報，其中 76% 企業公布獲利優於預期，在企業獲利改善下，有利償債能力提升及債市行情的上攻。

邱奕仁表示，多數企業在金融風暴得到教訓，財務槓桿操作較從前為保守，因此，自 2008 年以來，高收益債違約率逐步走低。據統計，至 2018 年 12 月底，美國高收益債券違約率為 2.1％，和過去十年均值 3.01% 相比，違約率目前處於歷史低檔；另外，Moody's、Citi、J.P. Morgan、CreditSights 等專業機構預測全球高收益債未來一年預期違約率在 1.9%~3.3% 之間，平均違約率亦僅有 2.56%，違約風險相對低。

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