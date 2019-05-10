【馮冠華專欄】市場氣氛不佳，但也存在一定變數

5 月 10 日推介 - 華虹半導體 (1347)

1）上日港股市況總結：川普在昨天早上公開指中國破壞了恊定（Broke the deal)，並指中國會為此付出代價，中方官媒則以「要打便打」來回應，貿戰陰霾再加上 4 月中國的新増貸款低於預期，人民幣急貶逾 300 點子，結果是恆指週四低開低走，最終以 28311 點收市，下跌 692 點。成交金額按日上升約 13% 至 1218 億。港股通南下總成交達 132 億，按日下跌約 4%，流向轉為淨流出，金額達 17 億。滬深股通北上仍錄淨流出，金額約人民幣 56.8 億。藍籌 3 升 46 跌 1 持平。



板塊方面，只看到基建類股份表現較好。做空方面，佔大市成交上升至 13.9%。牛熊證街貨最新比例為 77:23，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 100:0，重貨區方面，熊證不變在 29550-29599，牛證再下移至 28250-28299。恆指期貨夜市收報 28105 點，上升 81 點，低水 206 點。港股 ADR 上升 84 點，相等於恆指 28395 點。

簡評：川普張牙舞爪，中方強硬回應，在互不相讓下，週五美國向中國貨品加徴關稅，表面上已難以打退堂鼓。昨天的中港巿場，以至人民幣匯價，也懶理談判尚未正式開始，已一面倒殖入這風險。政治市往往難猜測，川普之當選、英國的脫歐公投、川金會在臨門一腳逆轉，真不知這貿戰困局的發展會否如市場昨天的差。若太悲觀，累見不鮮的習川電話通話又或令大家再跌眼鏡。



川普一向善變，特別是若美股遇到重挫，（如昨天美股盤中又開腔指談判仍有機會達成協議，道指跌幅即大幅收窄！）變面速度可快如光速；即使筆者不喜歡，還是要盯著他的推特户口吧！中國方面，官媒不停為 A 股打補針，但股市則不領情，國家隊也不見蹤影。估計若談判無果，不排除週末或見救市措施出台。

市場氣氛不佳，昨天很多個股的走勢也見偏離基本因素。消息面上，可留意華虹半導體 (1347) 及舜宇（2382）。前者公佈的首季業績不俗。同業中芯（981）昨天在績後也曾逆市上升，但最後被大盤拖低而已。舜宇的 4 月數據也和丘鈦（1478）般強勁，有大行報告指歐菲科技（002456.SZ) 的營運問題令其競爭對手得應，丘鈦昨天的股價也和中芯一樣，先高後低。若市況回穩，應見反彈。

2）金管局宣布已經根據《銀行業條例》向螞蟻商家服務 (香港) 有限公司、貽豐有限公司、洞見金融科技有限公司及平安壹賬通有限公司授予銀行牌照以經營虛擬銀行。牌照於今日生效。根據已經獲發牌照銀行的業務計劃，它們的服務預期可於約 6 至 9 個月內正式推出。

貽豐為騰訊（700）、工銀亞洲、香港交易所（388）、高瓴資本聯同新世界（17）執行副主席鄭志剛之合資公司，不過未有列出比例。洞見金融科技則由小米集團及尚乘集團合資，股權佔比分別為 90% 及 10%。螞蟻商家服務（香港）則是螞蟻金服獨資。平安壹賬通為中國平安（2318）旗下的金融科技公司。 （蘋果日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數週四下跌。當中道指曾大跌逾 450 點，最終收跌 139 點或 0.54%。標指和納指則分別下跌 0.30% 及 0.41%。十年期債息最新報 2.453%，美滙指數最新報 97.44，紐約期油最新報 61.60 美元。

4）個股訊息：華虹半導體（1347）公布今年首季業績，盈利 4746.6 萬元 (美元 ‧ 下同)，按年增加 18.38%，每股盈利 3.7 仙。期內，銷售收入 2.21 億元，按年增長 5.07%。（信報）

長城汽車（2333）公布，4 月汽車總銷量為 8.38 萬輛，按年增加 2.5%。首 4 個月，錄得銷量 36.77 萬輛，按年增長 8.65%。（信報）

舜宇光學（2382）公布，4 月手機鏡頭出貨量 1.13 億件，按年增長 59.9%，主要是該公司手機鏡頭的市場份額上升；按月亦增長 31.7%。期內，車載鏡頭出貨量 377 萬件，按年上升 15.7%，主要是車載攝像頭領域有較好的發展；按月則升 1.1%。此外，手機攝像模組出貨量 3888.7 萬件，按年升 36.1%，按月亦升 36.1%。（信報）

「天仁茗茶」香港特許經營商賓仕國際（1705）發盈警，預計截至今年 3 月底止年度純利（不包括非經常性上市開支) 減少 50% 至 60%。該公司去年度純利 1520 萬元，即今年度公司僅賺約 608 萬至 760 萬元。（蘋果日報）

5）新股訊息：馬來西亞工程承包商 JBB builders（1903）今天主板掛牌，暗盤價以最低價 0.9 元收市，較招股價 1.18 元，跌 0.28 元或 23.73%。

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