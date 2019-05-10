IFC執行長：多種因素作用 金價今年有望持續上漲

美中貿易前景惡化，市場轉向避險產品，即使近日主要拉升是日圓及債券，黃金相對受益較小，但一些專家相信，金價將在今年持續上漲。

美東時間週五 (10 日) 零時，美方正式宣布上調 2000 億美元中國商品關稅，政策發布後金價上漲 0.2%，至每盎司 1286.25 美元，以全週來看，金價約上漲了 0.6%。

現貨黃金價格波動 (圖表取自 goldprice.org)

國際金融公司 (IFC) 執行長 Neil Pereira 認為，金價將繼續上漲。他表示，去年金價在一路下跌後，於第 4 季強漲，這在一定程度上，是由對長期利率下降的預期所推動。

美國聯準會上週三維持利率不變，主席鮑爾談話打擊市場對降息的期待。但 FedWatch 工具顯示，市場仍預計年底前降息，機率在 56% 以上。

Pereira 指出，推升金價的因素，還包括投資人重返黃金 ETF，而中國、俄羅斯、土耳其及印度央行，也都在增加黃金購買。

中國本週公布數據顯示，中國 4 月黃金儲備連續第 5 個月增加，並創 2016 年以來最大增幅。世界黃金協會 (World Gold Council) 上週的報告表示，第 1 季全球央行的黃金購買量創下 6 年來最高，共購買 145.5 噸黃金，較 2018 年同期增長 68%。

當前直接推升金價的，是美中的貿易爭端。美中代表團週四結束了首日會談，即使關稅上調的時限迫近，卻未帶來戲劇性的轉變，在沒有任何成果之下，雙方預定週五上午再談，但關稅如期上調。

National Australian Bank 經濟學家 John Sharma 表示，美中貿易協議仍存在一定程度的不確定性，當黃金價格趨於下跌時，這帶來了機會性買盤。不過他相信，如果金價還要進一步走強，恐怕需要更廣泛的金融市場更加疲軟。

技術分析師認為，金價目前的阻力位在 1290 美元左右，由於此關鍵點位尚未突破，限制了隨圖形交易者的買盤，因此走勢仍需觀察。