〈分析〉黃金全年漲幅仍可達20% 秋季可望出現突破點

黃金價格 4 月走跌，吐回了今年迄今漲幅，但今年全年黃金價格仍可望上漲 20%。

週五黃金期貨價格收在每盎司 1281 美元，4 月跌幅 1%，為連續第 3 個月收低，且全球最大的黃金支持的 ETF、SPDR Gold Shares (GLD-US) 今年迄今跌幅 0.5%。

財務分析公司 Investing Haven 創始人 Taki Tsaklanos 表示，「今年資金一直流向股市、公債，最近又流向美元。在今年稍早黃金上漲後，投資者撞上黃金的熊市大牆 (每盎斯 1375 美元)，這個熊市已證實太強硬，所以資金轉向其他防禦性的資產類別。」

今年美股走揚，S&P 500 和 Nasdaq 近期都站上記錄高點，且美元也走強。然而，現在黃金價位不到 1300 美元，Tsaklanos 認為實在是太划算，Investing Haven 對黃金今年的目標價是 1550 美元。

Tsaklanos 表示，如果黃金開始上漲，歐元、公債利率和交易商的期貨部位都會轉向黃金利多。

相對於美元而言，歐元走強將使該貨幣的黃金價格更便宜，利率下降會讓黃金比美國公債更具吸引力，更多看漲的投機者會對價格構成上行壓力，這 3 點都表明今年稍晚黃金價格將會獲抬升，此外通膨上升也有助黃金走強。

根據世界黃金協會 (WGC) 週四公布的報告，第一季全球黃金需求年增 7% 至 1053.3 公噸。全球投資者在此期間增加了 40.3 公噸黃金支持的 ETF 持有量，較同期增加了 49%。

State Street 全球顧問公司黃金策略主管 George Milling-Stanley 表示，新興市場對黃金相關投資和珠寶的需求是主要影響黃金價格的因素。美元走勢、美國股市和潛在的經濟衰退也是可能的影響因素。

Milling-Stanley 指出，自 2013 年春季以來，黃金一直在每盎司 1250 美元左右窄幅震盪，他不預期黃金價格會大突破這個範圍，但確實看到了「未來 6 至 18 個月間，短期收益高達 100 美元的可能性」。

如果黃金價格回升，挑戰位在 1350 美元左右的上方阻力，「潛在阻力」將會是美元和股市進一步走強，或者任何宏觀經濟下滑或地緣政治緊張。然而，他相信「投資者嚴重低估且嚴重定價風險。」

Tsaklanos 表示，目前黃金可能會進一步下跌，因為現在進入黃金淡季，6 月通常是一年內黃金表現最糟糕的月份。「各國央行的貨幣政策是黃金的外卡，如果出現意料之外的政策變動，可能就會導致歐元遭嚴重拋售，這會導致黃金更疲軟。」

但 Tsaklanos 預期，「黃金市場在夏季將會累積能量，金價可能會在今年 10 月或 11 月出現突破，一路向 1550 美元邁進。」