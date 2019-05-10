貴金屬盤後─中美貿易期限將至 全球市場回檔 黃金收高3.80美元

黃金期貨週四收高，投資人擔憂中美貿易衝突加劇，黃金獲得支撑。

分析師說，貿易情況具有不確定性，且美元小幅走低，貴金屬因而上揚。

6 月黃金上漲 3.80 美元，或 0.3%，收於每盎司 1285.20 美元。過去五個交易日，黃金第四天上漲。

美國將於週五將 2000 億美元中國商品的關稅由 10% 調高至 25%。川普政府希望藉此對北京施壓，達成具體貿易協定。

週三在佛羅里達的集會中，川普總統說中國違反了協定。

華爾街日報報導，因感受到美國協商立場有軟弱跡象，中國因而採取強硬姿態。週三，報紙亦報導北京威脅，若白宮提高關稅，中國將進行報復。

分析師說，川普在集會上表示中國違反了協定，可能讓中國在未來二天的協商中，感到失望。因而未來 48 小時，不太可能達成協定。

不確定性有利支撑黃金，有多頭說，若貿易談判惡化，對中國商品加稅實施，黃金可能走高。

但亦有分析師指出，黃金未能突破 1288 美元壓力，恐難進一步上漲。

黃金期貨收盤時，美元指數下跌 0.3%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

美國與伊朗的衝突升高，德黑蘭威脅放棄 2015 年核子協議的承諾，北韓態度亦有轉強跡象，亦均有助支撑黃金上揚。

其他金屬交易方面，7 月白銀下跌 8.9 美分，或 0.6%，至每盎司 14.773 美元。

7 月銅下跌 0.1% 至每磅 2.772 美元。7 月白金下跌 1.5% 至每盎司 851.40 美元。6 月鈀金收於每盎司 1283 美元，下跌 1.8%。