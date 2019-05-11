貴金屬盤後─貿易戰升高 黃金收高2.20美元 本週亦小幅上揚

黃金期貨週五連續第二天收高，本週亦溫和上漲。川普政府將 2000 億中國進口商品加稅，全球風險性資產受到壓力，貴金屬則有避險買盤。

美國將該關稅由 10% 調高至 25%，並宣稱中國政府不遵守先前談判做出的承諾。中國則威脅進行報復，但週五談判持續。

6 月黃金上漲 2.20 美元，或 0.2%，收於每盎司 1287.40 美元。本週，黃金交易最熱絡合約上漲約 0.5%。

分析師說，黃金本週溫和走高，貿易擔憂重燃，提供了黃金利多。貿易問題未能解決，股市下跌，黃金因而獲利。

儘管最近的 Fed 會議記錄顯示，2019 年不太可能降息，但華爾街日報週四調查發現，Fed 下一次行動，較可能是降息，而非升息。降息對黃金屬利多。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯週五發表演說指出，近來的核心通貨膨脹數據有點太低，但目前為止，屬正常波動。他說目前的貨幣政策適當。

分析師說，因川普加稅對未來全球經濟展望造成陰影，黃金因而有避險買盤。短期內，黃金可能測試 1300 美元關卡。

美元指數今日下跌 0.2%，美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

其他金屬交易方面，6 月鈀金大漲 5.3%，收於每盎司 1350.70 美元，但本週仍下跌 0.5%。

白金類金屬生產商今日在牛津大學自然歷史博物館舉行會議，證實鈀金市場仍非常吃緊。但鈀金取代白金的速度正在減緩，因汽車廠需要符合更嚴格的標準，使用白金較多。

7 月白金上漲 1.7% 至每盎司 865.60 美元，本週則下跌 1.1%。

7 月白銀上漲 0.1% 至每盎司 14.79 美元，本週下跌 1.3%。

7 月銅上漲 0.1% 至每磅 2.775 美元，本週下跌 1.6%。