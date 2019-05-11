〈分析〉供需面不確定性太高 OPEC會議前決策者難定調基本方向

今年 6 月，OPEC(石油輸出國組織) 及盟國將於今年開會，討論是否延長減產協議，但由於當前出現的不確定性太多，各國對未來的供需面變化毫無把握，恐怕讓本次決策的困難度大增。

在此之前，各國預定在 5 月 19 日召開一個部長級會議，討論市場狀況與提出建議。而當前的市況，卻只能用一片亂局來形容。

污染問題影響俄羅斯供應

首先在供應方面，伊朗因受到美國制裁而產量減少，加上美國不再豁免，伊朗 5 月的石油出口可能會進一步下降。除此之外，還多了一個難兄難弟委內瑞拉，這部分的產能會降低多少？是否需要補足？是第一個基本問題。

但今年 4 月卻出現一個新的狀況，由俄羅斯向中、東歐國家輸油的友誼輸油管道 (Druzhba oil pipeline, 又稱德魯日巴輸油管道)，出現污染問題，迫使俄羅斯暫停部分供應，減少生產量，停運持續的時間尚不清楚。

更重要的是，OPEC 代表對此狀況的可能發展一無所知，而這又是俄羅斯石油輸往德國、東歐的重要管道。一名代表表示，這次事件造成的影響可能十分重大，而不僅僅是一次短期的技術障礙。

此外，各方代表對俄羅斯供應中斷的重要性看法分歧重大，甚至相互矛盾，有些人認為這不會嚴重影響供應，而由布蘭特油價的變化來看，目前已由今年高點 75.60 美元下探到 70 美元附近，表明現階段交易員不認為這會嚴重打擊供應面。

花旗：恐傷及供需平衡

但花旗集團分析師認為，不應忽視此事的影響性，俄羅斯出口減少，可能衝擊當前市場的供需平衡。

花旗指出，儘管目前仍難以評估此事對供需狀況的最終影響，但問題的嚴重程度，會讓俄羅斯每日多達 40 萬桶的出口減少，對市場的影響期間更高於先前的預估。而在此輸油管道停運之前，OPEC 就預期第 3 季產量可能供不應求，缺口可能達到每日逾 80 萬桶。

俄羅斯被迫減產之下，也意味著實際的減產狀況，將比原本承諾的更多。

另一方面，委內瑞拉的石油生產和出口，也可能在未來幾週至幾個月繼續下降，而利比亞仍未平息的戰端，也可能在某些時刻又突然威脅石油出口。

貿易戰進展影響需求

除了供給難以捉摸之外，需求端的變化，而要視美中貿易爭端的處理進展而定。一旦貿易戰開啟，傷及各國出口，勢將打擊原油需求。

去年 12 月 OPEC 及盟國協議減產時，布蘭特油價還在每桶 60 美元附近，如今，在油價已基本符合 OPEC 的初步目標 70 美元附近，評估原本就需要更審慎之下，不確定性卻快速增加，恐怕要讓決策者更感覺是在摸黑決定了。