能源盤後─貿易戰擔憂帶來壓力 紐約原油小幅收低

原油週五表現錯綜。美國原油收低，擔憂華盛頓與北京的貿易戰升高，使得原油上檔受限。

分析師說，貿易戰升高使得全球經濟成長的擔憂重燃，原油需求因而轉弱。但中美雙方達成協定的可能性，仍大於談判失敗的可能性，短期內，貿易消息可能轉為利多。5 月 10 日前離開港口的中國商品不受加稅影響，雙方因而仍有約二週時間，達成貿易協定。

紐約 6 月原油下跌 4 美分，或 1.1%，收於每桶 61.66 美元，本週下跌 0.5%。

7 月布蘭特原油上漲 23 美分，或 0.3%，收於每桶 70.62 美元，本週則收低 0.3%。。

川普政府週五對 2000 億自中國進口商品加稅，北京誓言報復。中美兩國官員週五在華盛頓持續協商，但尚未有結果。

中美貿易戰擔憂抵銷了週三公布的美國原油庫存下降的利多。但投資人持續注意美國與伊朗之間的緊張局勢，該局勢可能影響中東產量，推升油價上揚。

德黑蘭與華盛頓之間的敵意升高，因伊朗說將停止遵守部份 2015 年核子協定的承諾，讓該協定更接近瓦解。

6 月汽油上漲 0.7%，收於每加侖 3.74 美元，本週下跌 1.9%。6 月熱燃油上漲 0.3%，收於每加侖 2.0504 美元，本週下跌 1%。