紐約匯市—中美貿易談判陷困境 避險需求推升日圓登上3個月高點 

週四 (9 日) 交易，日圓兌美元登上 3 個月高點，瑞朗兌美元站上 1 個月高點，係因投資者恐懼中美貿易紛爭加劇，紛紛投向避險貨幣。

為期 2 日的中美貿易談判自週四開始，市場靜盼中美官員能否挽救協議，避免週五起美國調升中國進口關稅。

本週貨幣走勢對於貿易敵對行動的回應一直都很溫和，但週四日圓和瑞朗大漲，這兩種貨幣往往會在衝突時期吸引需求，顯示投資者的緊張情緒開始激烈。

早盤時，日圓漲幅超過 0.5 個百分點，近時漲至 109.53 日圓兌 1 美元，為 2 月 4 日以來最低價。瑞朗兌美元為 1.013 瑞朗兌 1 美元，為 4 月 18 日以來最低水準。一些分析師認為這兩個避險貨幣還有上漲空間。

Oanda 首席外匯策略師 Dean Popplewell 表示，在股市已開始逐步反映關稅上升的問題時，「外匯市場還需要趕上這點，我們顯然還沒有看到貿易戰相應的波動走勢。」

「奔向瑞朗或日圓的避險貨幣潮的真實漲勢顯示，這些貨幣還是有能力將貿易戰完全入價。」

中美貿易戰議題下，主要傷兵名單包括澳元、美元和離岸人民幣。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 97.399。

離岸人民幣兌美元下跌至今年 1 月 1 日以來最低水準 6.8634，摜破了 200 日 MA，但午盤收回部分跌幅，係因川普聲稱近期將與中國領導人進行對話。

近時交易，美元兌人民幣為 6.8335 元。

法國興業銀行分析師 Kit Juckes 表示，「人民幣確實是全球最重要的貨幣之一，雖然不是成交量最多，但它是所有市場穩定的錨點，如果這個錨點被拔掉，就會導致美元和日圓升高。」