紐西蘭央行意外放鴿 紐幣、澳幣皆走貶

紐西蘭央行表示，在全球經濟成長趨緩的情況下，採取降息措施的可能性，已隨之增加；受此消息影響，今 (27) 日紐幣兌美元跌逾 1%；澳幣亦隨之走貶，跌逾 0.3%。

台北時間週三下午 5 點 52 分，Investing.com 報價顯示，紐幣兌美元下跌 1.29%，至 0.6816；澳幣兌美元下跌 0.37%，至 0.0027。

紐幣兌美元跌逾 1%。(圖：翻攝自 Investing.com)

紐西蘭央行決議，將基準利率維持在歷史低點 1.75% 不變，但暗示在全球經濟成長趨緩、通膨面臨下行風險等情況下，採取降息措施的可能性，將隨之增加。

澳幣兌美元走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

德國商業銀行外匯策略師 Thu Lan Nguyen 在接受路透社採訪時指出，紐西蘭央行可能降息，令市場感到訝異，「在多數央行偏向鴿派的情況下，主張升息者，也會抱持謹慎態度。」

美國聯準會 (Fed)3 月會議決議更偏鴿派，暗示今年不會升息，並調降經濟成長與通膨預測；決策官員一致同意，維持聯邦資金利率在 2.25% 至 2.5% 區間不變，且將自 5 月開始，放緩縮減資產負債表速度，預計 9 月停止縮表。

Fed 認為，去年第 4 季，經濟活動成長力道尚屬穩健，但今年已有所放緩，因此將 2019 年經濟成長率預測值，調降 0.2 個百分點，至 2.1%；預估今年失業率為 3.7%，較前次預測高出 0.2 個百分點。

稍早，歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉表示，歐元區面臨外部需求持續惡化的處境，ECB 已做好準備，必要時，將再度延遲升息。

歐洲央行於 3 月貨幣決策會議中決議，延遲升息、下修經濟成長預測，並推出第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO-III)。