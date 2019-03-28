紐約匯市—紐西蘭央行喊出降息 紐元跳水 觸及3週低點

週三 (26 日) 交易，紐元是今日最疲弱的主要貨幣，因紐西蘭央行也加入全球鴿派貨幣政策推行大隊。

紐西蘭轉向寬鬆政策之際，歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 表示 ECB 開始擔心負利率的副作用，但倘若歐元區經濟進一步疲軟，仍準備採取行動。

紐西蘭

「有鑑於全球經濟前景更疲弱，且國內消費動力下降，我們下一步 OCR 方向可能往下。」上一回 2 月時，紐西蘭央行仍表示，下一次利率動向有可能上調，也有可能下修。

在紐西蘭央行發布鴿派政策後，紐元大幅下跌，紐元兌美元大跌 1.6% 至 0.6797 美元，觸及近 3 週低點。

JFD 資深市場分析師 Charalambos Pissouros 表示，「紐西蘭央行似乎是 G10 中第一個示意下一步是降息而非升息的央行，雖然 Fed 和 ECB 在最近的會議上均轉向鴿派，否定了今年升息的可能性，但他們尚沒有提到降息。」澳洲央行 (RBA) 也只是宣布升息和降息的可能性相等。

ECB

ECB 稍早調降今年歐元區成長前景，自 1.7% 下降至 1.1%，並推出了一批新的銀行刺激措施，因為義大利陷入衰退，德國經濟出現萎縮跡象。

德拉吉週三表示，「必要時我們得考慮可能的措施，在保持負利率對經濟的有利影響時，又可以減輕負利率的副作用。」德拉吉發話之際，10 年期德國公債殖利率下降至負面領域，自周二的 0.018% 下降至 - 0.078%。

歐元兌美元小幅走強，自前一日的 1.1267 美元上升至 1.1249 美元。

英國脫歐

關鍵脫歐表決前夕，英鎊仍是市場焦點。

英鎊早盤交易一直在正面領域，市場靜待英國國會對脫歐協議替代方案的表決結果。在下議院奪得脫歐進程的掌控權後，出現各種替代方案，如二次公投、關稅同盟等等，這些都將進行表決，這些對英鎊的影響各自不同。

英鎊兌美元自 1.3206 美元上升至 1.3245 美元。

City Index 高級市場分析師 Fiona Cincotta 報告指出，「任何選擇都可以進行表決，這樣的決議嚇壞了一些強硬的脫歐派，使他們與梅伊首相站同一邊，而不願冒險看到脫歐期限長期推遲。然而，雖然躲開了『快速硬脫歐』有利英鎊，但陷入不確定時期長期拖延的處境，這持續挫傷國內產業和貨幣。」

與此同時，梅伊稱，只要她的脫歐協議獲得國會支持，她就會卸下首相一職。

梅伊政府反對所謂的指示性投票，所以內閣將棄權。梅伊週一也表示，她沒有必要接受指示性投票產生的計畫。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 96.895。

中美貿易衝突擾亂了物流，美國 1 月份貿易赤字 511 億美元，但已較預期縮減。