〈每日外資外匯觀點〉澳洲央行鴿聲四起 澳幣恐跌到6.9

美國總統川普威脅調高中國銷美 2000 億美元關稅，美元在避險需求升高下，周一一度上漲至 97.7062，目前小幅拉回，在 97.45 附近整理；澳洲央行今天的利率決策會議，市場預期可能降息，將成為關注的風險事件。

分析師指出，如果澳洲央行今天宣布降息，原本就走弱的澳幣，可能遭受打擊；就算不降息，但會後若發布鴿派聲，仍然可能對澳幣造成衝擊。

目前市場預期澳洲央行降息的機率為 50%，FXStreet 分析師 Omkar Godbole 表示，如果澳洲央行降息 25 個基點，預期今天就會跌到 0.69，續創元月四日以來的低點。

澳幣兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Dailyfx 分析師 David Cotte 認為，在通膨目標上殖利率曲線澳洲聯儲本周仍有降息可能，即使本次利率按兵不動，預期對降息的立場仍持開放態度。

在美元方面，Dailyfx 分析師指出，投資人不應只關注近期走勢，而是應該著眼於長遠，尤其在五月，美元將進入季節性表現強勁的月份，而且聯準會暗示近期無無降息意圖，美元走強的趨勢已成形。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

丹斯克銀行 (Danske) 預期中美貿易協議最終會在第二季達成，風險情緒將得到改善，而日本將會成為川普關稅清單上的下一個目標，避險貨幣的強勢很快就會結束，建議可趁美元兌日圓拉回時尋找買點。

摩根士丹利指出，歐元近期走勢趨於中性，將繼續持有歐元兌日圓的空頭部位，目標價 119，同時將在 1.10 附近尋找逢低買入歐元兌美元的機會。