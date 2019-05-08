紐約匯市—中美關稅戰 市場趨向避險 推漲日圓；里拉挫至7個月最低

週二 (7 日) 交易，美元兌日圓走疲，係因川普威脅調升中國貨品關稅後，外匯交易者尋求避險資產並押注貨幣波動上升。

日圓兌美元匯率上升至 3 月 28 日以來最強水準，週二上升 0.5% 至 110.20。瑞朗和美國長期公債價格也因避險需求而上漲。

麥格理集團全球利率和貨幣策略師 Thierry Wizman 表示，「主要股市仍然是中美貿易協議，所有人都聚焦這點。」

市場對日元的需求使 CBOE 日圓波動指數上升了 12.67%。

貨幣相關波動性產品的價格也上升，例如歐元的波動性指數上升 4.75%、英鎊的波動性指數上升 3.52%。

Wizman 表示，「因為投資者自一月來一直在拋售波動，可能已經賣過頭了，所以現在朝著相反方向發展，試圖回補一些空頭部位，藉此保障自己，這讓外匯交易量上升，且顯然讓美元兌一些關鍵貨幣走漲。」

雖然波動指數上升，但多數貨幣走勢卻受到壓抑，因為在川普發表言論後，週一緊張氣氛上升，外匯交易者週二耐住性子觀察中美貿易談判的發展。

德銀外匯分析師 Esther Reichelt 表示，「只要雙方繼續談判，市場就會保持放鬆，因為畢竟最後總會談出個協議來。」

週一離岸人民幣原本朝著 10 個月來最大單日跌幅發展，一度觸及 4 個月低點 6.8218，但後來收復一些跌幅，只是仍處於壓力下。最近時交易人民幣兌美元下跌 0.43% 至 6.801。

ICE 美元指數上升 0.04% 至 97.55。美元兌歐元上升 0.10% 至 1.118。

土耳其里拉

由於土耳其政治更加動盪，里拉大跌至 7 個月以來最低點。

里拉兌美元週二大跌約 1.5%，跌破 6.20 關鍵心理水平，觸及 2018 年 10 月以來最低點。

ForexLive 分析師 Justin Low 表示，「因為土耳其選後政治不穩定的因素，在里拉兌美元匯率拉回到 6.12 後，里拉又再跌 0.7%。」

在最近的交易中，1 美元兌換 6.1534 里拉。

澳洲央行維持利率穩定不變，支撐澳元上漲。澳洲央行自 2016 年 8 月以來一直維持關鍵利率在 1.5% 不變。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 指出，「在 EBA 維持政策不變後，讓那些尋求降息的人失望，澳元週二表現優於市場，雖然澳央行將降息這張牌放桌上了，而且強調會密切關注勞動市場的發展，但澳元還是飆升，因為一些投資者本來以為今天就會降息。」

澳元兌美元上漲 0.2% 至 0.7007。