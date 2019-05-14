10人就有1人腎臟有毛病！台灣人3大傷腎行為，你中鏢幾個？

文／早安健康編輯部

目前台灣有將近 200 萬人處在慢性腎衰竭過程中，等於將近 10％人口的腎臟都有點問題，其中甚至有一半以上不知道自己的腎臟有問題，有人說台灣是「洗腎之島」，為何台灣洗腎盛行率、發生率這麼高？

專訪醫師小檔案：洪永祥醫師

內湖洪永祥診所 - 透析醫療服務中心院長

三軍總醫院總院 - 內湖院區腎臟科門診醫師

洗腎患者源源不絕？發生率背後因素是關鍵

盛行率就是每百萬人口有多少人在洗腎，第一是健保政策，大家都能免費洗腎，第二是洗腎品質好、死亡率低，美國洗腎第一年死亡率 20％，這些就不會變成盛行率的人口，可是台灣洗腎死亡率僅次於日本是全世界第二低，兩相影響下盛行率當然高。

因此我認為要看的是發生率而不是盛行率，發生率是每百萬人口有多少新進洗腎患者。台灣人腎臟衰竭的原因，仍以慢性腎衰竭為主，超過 90％都是慢性腎衰竭造成。2008 年腎臟醫學會探討發現，地下電台愈盛行的地區，腎衰竭發生率愈高，是有關聯的；不過就導致尿毒症的原因歸類，糖尿病還是最大元兇，100 多個洗腎患者有過半都是糖尿病患。

台灣人 3 大傷腎行為排行榜

當糖尿病、高血壓等造成腎臟缺陷，油鹽糖飲食、亂吃止痛藥或中草藥、重金屬、環境汙染如 PM2.5 等，都會加重腎功能衰退，尤其以下 3 項：

飲食不對：

喜歡吃油鹽糖、精緻澱粉最傷腎；

用藥習慣不對：

慢性疼痛吃止痛藥不依醫師指示，或是吃來路不明、可能含數倍止痛藥成分及類固醇的黑藥丸，能保護腎臟的血糖藥、血壓藥卻擅自停藥；

不愛喝水：

夏天不愛喝水，尿結晶有腎結石，尿液濃縮引起細菌感染，無法排熱造成熱傷害，高溫下運動又缺水可能導致急性中暑、急性腎衰竭、橫紋肌溶解等。

來源：《早安健康》 2019 年 5 月

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