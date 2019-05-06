專注核心創新 CSR讓企業贏在未來

文╱林珮萱

《遠見雜誌》CSR 企業社會責任獎評選開辦以來，比賽辦法持續精進，自第 11 屆起雙軌並行：年度大調查與傑出方案，成為《遠見》CSR 獎獨特之處。

今年參賽件數 182 件，給獎 27 座，獲獎率 14.8％，另頒發 1 座年度榮譽榜，總計頒出 28 座獎。有五家企業抱回兩座獎項，包括台灣大哥大、信義房屋、遠東新世紀、台灣水泥、遠東 SOGO 百貨。其中，台灣大哥大與信義房屋，更得到兩座首獎，並列最大贏家。

本屆年度大調查有不少企業重返榮耀：光寶科技、中國信託金控、富邦金控、中華電信皆拿下楷模獎。先前連續兩屆居金融業組楷模的國泰金控，今年更上層樓，拿下首獎。傑出方案項目競爭也更激烈，和泰興業、瑞助營造、信義房屋、台灣大哥大分別奪下分組首獎。

《遠見》CSR 獎舉辦 15 屆，不斷打通 CSR 精進學習之路。愈來愈多企業對 CSR 的詮釋各有千秋，已然能依不同產業，延伸核心專長，並創新落實、展現績效，走出各自精采。

《遠見》接軌國際大潮流，創台灣風氣之先，於 2005 年首創企業 CSR 評選，是國內最早舉辦相關獎項的機構。

開辦以來，比賽辦法持續精進，自第 11 屆起，每年分為兩大類：年度大調查與傑出方案。前者涵蓋 ESG（環境、社會、公司治理）三大構面，全方位檢核企業的 CSR 整體績效；後者為不同主題的專案競賽。雙軌並行，成為《遠見》CSR 獎獨特之處。

《遠見》CSR 獎也被視為是國內各項 CSR 獎中嚴謹度最高的賽事，從徵件到評選流程，歷經半年。從第一階段書審，到第二階段三天面審，終於 2019 年第 15 屆得獎名單出爐。

今年參賽件數 182 件，給獎 27 座，獲獎率 14.8％，另頒發 1 座年度榮譽榜，總計頒出 28 座獎。4 月 30 日舉辦頒獎典禮，得獎企業九成以上由董事長、總經理親自出席，以示重視。

年度大調查〉全方位評選

五家雙喜臨門 台哥大、信義雙首獎大贏家

攤開今年名單，有 5 家抱回 2 座獎項，包括台灣大哥大、信義房屋、遠東新世紀、台灣水泥、遠東 SOGO 百貨。其中，台灣大哥大與信義房屋，更得到兩座首獎，並列最大贏家。

值得注意的是，信義房屋是去年首獎，今年蟬聯，明年若再得首獎，有機會躋身最高桂冠的年度榮譽榜（連續三屆年度大調查首獎之企業，則後續三屆不需評選）。本屆蟬聯首獎者，還有遠東新世紀和友達光電，皆是「準年度榮譽榜」企業。

至於今年榮譽榜得主則是玉山金控。去年為台達電子。

年度大調查〉新面孔

台泥、遠東 SOGO 百貨創同業第一

本屆年度大調查有兩家首度獲獎，台灣水泥和遠東 SOGO 百貨。

台灣水泥在 2017 年以「植物界的諾亞方舟」獲得環境友善組楷模，今年再以另一方案「碳循環綠經濟」，勇奪環境友善組楷模。另外更拿下傳統產業組大調查組楷模。

至於遠東 SOGO 百貨於 2016 年「以通路力量連結利害關係人」獲公益推動組楷模，今年不僅又以新方案「遠東餐廚達人賽」得獎，還進階到大調查組獲獎。兩家企業也分別成為國內水泥業與百貨零售業，第一家《遠見》CSR 獎大調查得主。

評審直言，這值得其他常在傑出方案拿獎的企業效法，不要藉口「大調查組很難」「要準備資料太多」就放棄，應該要往進階賽事挑戰。

更上層樓 國泰金控首次奪大調查首獎

今年大調查組也有不少企業重返榮耀。光寶科技睽違三屆，重回楷模；中國信託金控和富邦金控，睽違兩屆後，本屆重抱楷模。中華電信上次獲得大調查是 2017 年，本屆也重回楷模。至於歐萊德與遠傳電信都是楷模蟬聯者。先前連續兩屆居金融業組楷模的國泰金控，今年更上層樓，拿下首獎！

國泰金控近年更是《遠見》CSR 得獎常勝軍，集團內的國泰世紀產物保險今年得到教育推廣組楷模，去年國泰世華銀行也拿到傑出方案雙首獎。評審稱許，國泰金控資源整合有成，多年耕耘才有今日成果。

傑出方案〉評專案成效

發揮核心職能 找出社會議題的創新解方

整體而言，今年傑出方案的競爭也更激烈。

幸福企業組首獎是和泰興業，楷模頒給星展（台灣）與默克。和泰興業代理日本大金空調，以七大領域構築幸福企業，面向完整。例如任職滿一年員工可加入團體年金方案，更是國內企業首創。

星展福利良好且具創新，如新生兒照顧假、領養假。推行 We Thank You 機制，建立肯定同儕的企業文化，也是今年一大亮點。

默克提供久站同仁客製化鞋墊、補助機車通勤同仁機車安全檢查，也讓評審看到用心。

觀察幸福企業組各家方案，有評審建議，儘管錢很重要，但如果只是一直強調砸多少錢、給很多福利，說服力還不夠，必須讓員工有感，才更重要。例如滿意度高嗎？離職率低嗎？評審指出，員工滿意度和企業競爭力，應能畫上等號。

環境友善首獎則由瑞助營造獲得，楷模獎則有台南企業、台灣水泥、遠東新世紀共三家。

瑞助致力扮演產業領頭羊，拉同業一起投入綠色行動。台南企業結合核心專長，號召相關企業一起回收布料，參與志工多，喚起大眾關注資源回收再利用。

台灣水泥則投入碳捕獲，發展碳循環經濟藍圖，作法前瞻。遠東新世紀以專責單位推動永續生產，追蹤管理各項環境議題，成效顯著。

值得注意的是，今年環境友善組的參賽件數，首度超越教育推廣組，成為僅次於公益推動組的第二熱門組別。評審認為，過往常被視為門檻偏高的環境議題，有愈來愈多企業願意關注，絕對是好現象。

但，評審提醒，針對環境議題，國內外皆有許多規範、倡議、標章、認證等，企業必須留意。有評審點出，加入國際再生能源倡議（RE100），是企業自主加入、簽署承諾，定出達標年限。能這樣自我要求的企業，當然很值得鼓勵，「但不能說成是獲選或得獎，」此外，以購買碳權達到「碳中和」的作法，也不能算成「減碳」。專業用詞，馬虎不得。

至於教育推廣組首獎，今年由信義房屋獲得。評審認為，信義房屋多年來耕耘難度很高的企業倫理議題，投入資源多，且行動面向廣，難能可貴。

至於楷模獎國泰世紀產物保險，把抽象的安全議題，以創意有趣方式與不同受眾溝通，核心職能發揮得宜。

今年公益推動組首獎台灣大哥大，讓公益科技化，推動數位苗圃計畫與 Coding fun 偏鄉玩程式等，發揮核心職能。

慕渴（鮮乳坊）則是今年公司規模最小的獲獎者。慕渴是去年《遠見》首屆社企之星得主。今年與眾多上市櫃企業與外商同場競逐，脫穎而出別具意義，值得其他中小企業看齊，放下「CSR 只有大型企業才能做得好」迷思。

評審提問嚴謹 建議企業高層出席

本屆決選會議歷時三天，最早從上午 8 時到下午 6 時結束，各組評選流程緊湊，入圍企業代表依序與評審委員簡報與回應提問。

評審團來自大學、研究單位、協會、民間社團等，達 23 人，其中多位任職過政府部會，專業橫跨產官學民經驗。每年參賽企業都很好奇，紛紛來信詢問評審到底重視哪些要點？《遠見》特別整理各組評審發問內容中十項最常問的關鍵問題。

《遠見》CSR 獎已是國內 CSR 發展的領導指標，深入推敲今年獲獎名單有四大啟示：

一，企業社會責任的實現，已延伸至產品創新，強調產品責任。這亦是國際企業社會責任發展的主軸。

二，公司治理依舊是企業社會責任的核心。最好能由高層啟動，利於由上到下貫徹，同時建立組織制度，有系統的推動。評審直言，「絕不能（董事長）人在、事在，人不在、事亡。」

三，聯合國永續發展目標（SDGs）已成為全球共通語言。還不知道這幾個英文字母代表什麼的企業，得快點跟上。SDGs 共 17 項指標，評審建議，不必追求每項都有，一般企業找出 5～7 項核心方向即可。

四，能讓 CSR 代表的 ESG 和 EPS（每股獲利盈餘）成功相輔相成，便是最有永續競爭力的企業。

《遠見》CSR 獎 15 屆，不斷打通 CSR 精進學習之大道。儘管這是一場有輸有贏的競賽，但每家願意投入 CSR 耕耘的企業，其實都已是大贏家。

來源：《遠見雜誌》 2019 年 5 月

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