專注核心創新 CSR讓企業贏在未來

文╱林珮萱

《遠見雜誌》CSR 企業社會責任獎評選開辦以來,比賽辦法持續精進,自第 11 屆起雙軌並行:年度大調查與傑出方案,成為《遠見》CSR 獎獨特之處。

今年參賽件數 182 件,給獎 27 座,獲獎率 14.8%,另頒發 1 座年度榮譽榜,總計頒出 28 座獎。有五家企業抱回兩座獎項,包括台灣大哥大、信義房屋、遠東新世紀、台灣水泥、遠東 SOGO 百貨。其中,台灣大哥大與信義房屋,更得到兩座首獎,並列最大贏家。

本屆年度大調查有不少企業重返榮耀:光寶科技、中國信託金控、富邦金控、中華電信皆拿下楷模獎。先前連續兩屆居金融業組楷模的國泰金控,今年更上層樓,拿下首獎。傑出方案項目競爭也更激烈,和泰興業、瑞助營造、信義房屋、台灣大哥大分別奪下分組首獎。

《遠見》CSR 獎舉辦 15 屆,不斷打通 CSR 精進學習之路。愈來愈多企業對 CSR 的詮釋各有千秋,已然能依不同產業,延伸核心專長,並創新落實、展現績效,走出各自精采。

《遠見》接軌國際大潮流,創台灣風氣之先,於 2005 年首創企業 CSR 評選,是國內最早舉辦相關獎項的機構。

開辦以來,比賽辦法持續精進,自第 11 屆起,每年分為兩大類:年度大調查與傑出方案。前者涵蓋 ESG(環境、社會、公司治理)三大構面,全方位檢核企業的 CSR 整體績效;後者為不同主題的專案競賽。雙軌並行,成為《遠見》CSR 獎獨特之處。

《遠見》CSR 獎也被視為是國內各項 CSR 獎中嚴謹度最高的賽事,從徵件到評選流程,歷經半年。從第一階段書審,到第二階段三天面審,終於 2019 年第 15 屆得獎名單出爐。

今年參賽件數 182 件,給獎 27 座,獲獎率 14.8%,另頒發 1 座年度榮譽榜,總計頒出 28 座獎。4 月 30 日舉辦頒獎典禮,得獎企業九成以上由董事長、總經理親自出席,以示重視。

年度大調查〉全方位評選

五家雙喜臨門 台哥大、信義雙首獎大贏家

攤開今年名單,有 5 家抱回 2 座獎項,包括台灣大哥大、信義房屋、遠東新世紀、台灣水泥、遠東 SOGO 百貨。其中,台灣大哥大與信義房屋,更得到兩座首獎,並列最大贏家。

值得注意的是,信義房屋是去年首獎,今年蟬聯,明年若再得首獎,有機會躋身最高桂冠的年度榮譽榜(連續三屆年度大調查首獎之企業,則後續三屆不需評選)。本屆蟬聯首獎者,還有遠東新世紀和友達光電,皆是「準年度榮譽榜」企業。

至於今年榮譽榜得主則是玉山金控。去年為台達電子。

年度大調查〉新面孔

台泥、遠東 SOGO 百貨創同業第一

本屆年度大調查有兩家首度獲獎,台灣水泥和遠東 SOGO 百貨。

台灣水泥在 2017 年以「植物界的諾亞方舟」獲得環境友善組楷模,今年再以另一方案「碳循環綠經濟」,勇奪環境友善組楷模。另外更拿下傳統產業組大調查組楷模。

至於遠東 SOGO 百貨於 2016 年「以通路力量連結利害關係人」獲公益推動組楷模,今年不僅又以新方案「遠東餐廚達人賽」得獎,還進階到大調查組獲獎。兩家企業也分別成為國內水泥業與百貨零售業,第一家《遠見》CSR 獎大調查得主。

評審直言,這值得其他常在傑出方案拿獎的企業效法,不要藉口「大調查組很難」「要準備資料太多」就放棄,應該要往進階賽事挑戰。

更上層樓 國泰金控首次奪大調查首獎

今年大調查組也有不少企業重返榮耀。光寶科技睽違三屆,重回楷模;中國信託金控和富邦金控,睽違兩屆後,本屆重抱楷模。中華電信上次獲得大調查是 2017 年,本屆也重回楷模。至於歐萊德與遠傳電信都是楷模蟬聯者。先前連續兩屆居金融業組楷模的國泰金控,今年更上層樓,拿下首獎!

國泰金控近年更是《遠見》CSR 得獎常勝軍,集團內的國泰世紀產物保險今年得到教育推廣組楷模,去年國泰世華銀行也拿到傑出方案雙首獎。評審稱許,國泰金控資源整合有成,多年耕耘才有今日成果。

傑出方案〉評專案成效

發揮核心職能 找出社會議題的創新解方

整體而言,今年傑出方案的競爭也更激烈。

幸福企業組首獎是和泰興業,楷模頒給星展(台灣)與默克。和泰興業代理日本大金空調,以七大領域構築幸福企業,面向完整。例如任職滿一年員工可加入團體年金方案,更是國內企業首創。

星展福利良好且具創新,如新生兒照顧假、領養假。推行 We Thank You 機制,建立肯定同儕的企業文化,也是今年一大亮點。

默克提供久站同仁客製化鞋墊、補助機車通勤同仁機車安全檢查,也讓評審看到用心。

觀察幸福企業組各家方案,有評審建議,儘管錢很重要,但如果只是一直強調砸多少錢、給很多福利,說服力還不夠,必須讓員工有感,才更重要。例如滿意度高嗎?離職率低嗎?評審指出,員工滿意度和企業競爭力,應能畫上等號。

環境友善首獎則由瑞助營造獲得,楷模獎則有台南企業、台灣水泥、遠東新世紀共三家。

瑞助致力扮演產業領頭羊,拉同業一起投入綠色行動。台南企業結合核心專長,號召相關企業一起回收布料,參與志工多,喚起大眾關注資源回收再利用。

台灣水泥則投入碳捕獲,發展碳循環經濟藍圖,作法前瞻。遠東新世紀以專責單位推動永續生產,追蹤管理各項環境議題,成效顯著。

值得注意的是,今年環境友善組的參賽件數,首度超越教育推廣組,成為僅次於公益推動組的第二熱門組別。評審認為,過往常被視為門檻偏高的環境議題,有愈來愈多企業願意關注,絕對是好現象。

但,評審提醒,針對環境議題,國內外皆有許多規範、倡議、標章、認證等,企業必須留意。有評審點出,加入國際再生能源倡議(RE100),是企業自主加入、簽署承諾,定出達標年限。能這樣自我要求的企業,當然很值得鼓勵,「但不能說成是獲選或得獎,」此外,以購買碳權達到「碳中和」的作法,也不能算成「減碳」。專業用詞,馬虎不得。

至於教育推廣組首獎,今年由信義房屋獲得。評審認為,信義房屋多年來耕耘難度很高的企業倫理議題,投入資源多,且行動面向廣,難能可貴。

至於楷模獎國泰世紀產物保險,把抽象的安全議題,以創意有趣方式與不同受眾溝通,核心職能發揮得宜。

今年公益推動組首獎台灣大哥大,讓公益科技化,推動數位苗圃計畫與 Coding fun 偏鄉玩程式等,發揮核心職能。

慕渴(鮮乳坊)則是今年公司規模最小的獲獎者。慕渴是去年《遠見》首屆社企之星得主。今年與眾多上市櫃企業與外商同場競逐,脫穎而出別具意義,值得其他中小企業看齊,放下「CSR 只有大型企業才能做得好」迷思。

評審提問嚴謹 建議企業高層出席

本屆決選會議歷時三天,最早從上午 8 時到下午 6 時結束,各組評選流程緊湊,入圍企業代表依序與評審委員簡報與回應提問。

評審團來自大學、研究單位、協會、民間社團等,達 23 人,其中多位任職過政府部會,專業橫跨產官學民經驗。每年參賽企業都很好奇,紛紛來信詢問評審到底重視哪些要點?《遠見》特別整理各組評審發問內容中十項最常問的關鍵問題。

《遠見》CSR 獎已是國內 CSR 發展的領導指標,深入推敲今年獲獎名單有四大啟示:

一,企業社會責任的實現,已延伸至產品創新,強調產品責任。這亦是國際企業社會責任發展的主軸。

二,公司治理依舊是企業社會責任的核心。最好能由高層啟動,利於由上到下貫徹,同時建立組織制度,有系統的推動。評審直言,「絕不能(董事長)人在、事在,人不在、事亡。」

三,聯合國永續發展目標(SDGs)已成為全球共通語言。還不知道這幾個英文字母代表什麼的企業,得快點跟上。SDGs 共 17 項指標,評審建議,不必追求每項都有,一般企業找出 5~7 項核心方向即可。

四,能讓 CSR 代表的 ESG 和 EPS(每股獲利盈餘)成功相輔相成,便是最有永續競爭力的企業。

《遠見》CSR 獎 15 屆,不斷打通 CSR 精進學習之大道。儘管這是一場有輸有贏的競賽,但每家願意投入 CSR 耕耘的企業,其實都已是大贏家。

來源:《遠見雜誌》 2019 年 5 月

