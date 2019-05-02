【富蘭克林】固定收益市場觀點:成熟市場央行放鴿，新興市場債及高息債後市看旺

四月份美中等主要國家採購經理人數據優於預期、中美貿易協商持續朝正面發展，美國財長努欽表示美中執行機制已接近完成，經濟數據及美中貿易談判前景良好，中國出口數據回溫，利多消息推動美高收益債引領全球高收益債上揚，公債及投資級債表現較為落後，美元指數 4/26 一度攀升至 98.330 創 2017 年五月以來新高，美元強勢氣氛壓抑新興國家貨幣指數月跌 0.13%，彭博巴克萊新興國家當地債指數 (換成美元) 下跌 0.94%。(彭博資訊，原幣計價至 4/30)。

改革題材及高息優勢，新興市場債及全球高息債吸睛

富蘭克林證券投顧表示，多數央行貨幣政策轉偏鴿派、全球景氣展現止跌回穩趨勢下，許多場外資金伺機尋找低接機會，有助收斂風險性資產下檔風險。展望五月國際政經消息眾多，包括美中能否如期達成貿易協議、美歐日貿易協商登場、新興國家與歐洲選舉等，波動加大在所難免。投資策略上，儘管美元上揚及部分新興國家選情導致新興市場貨幣波動加大。但新興國家體質改善且擁有較高的殖利率優勢，看好巴西、墨西哥、印度與印尼的當地政經改革題材，核心配置建議布局新興當地貨幣債券型、全球債或全球高收益債基金。另外，因應市場波動環境，保守投資人可納入低波動的美元複合債券型基金。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可．哈森泰博表示，投資人低估通膨風險，市場討論美國衰退或甚至通縮已一段時間，但事實是，緊俏的勞動市場和強勁的經濟成長應該是會引發通膨上揚，若未對通膨做好準備的投資恐將受到傷害。目前市場已過度輕忽利率上揚風險，美國經濟仍然穩健，伴隨著工資成長及通膨壓力，除非有重大金融衝擊，美國今年實質經濟成長率可望逾 2%、失業率預期低於 4%、工資年成長率已超過 3%、核心通膨維持於 2%。整體而言，美國就業及消費強勁，為經濟添加柴火，預期美國殖利率長期趨勢看上。經理團隊透過利率交換合約降低存續期間及利率風險，並精選新興國家債以爭取高殖利率。

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人葛倫 ‧ 華勒表示，美國勞動及消費動能強勁，有望支撐企業獲利回溫。儘管美國高收益債年初迄今大漲，但高債息仍具備投資吸引力。產業債中，近期地緣政治及頭條風險牽動能源及醫療債表現不一，但投資團隊透過由下而上，深度挖掘償債能力良好、高息優勢且基本面具有改善空間的美國高收益債，搭上具有改革題材、相對於美國有利差優勢的新興市場債國家，一網打盡兩大高息債。

面對五月份美中能否如期達成貿易協議，富蘭克林坦伯頓精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人桑娜．德賽也表示，一但貿易戰升級會有更多的損失，因此，美國預計會以更高超的技巧處理這些問題，未來幾個月全球貿易在經歷近期的放緩後有望出現止穩。智慧財產權的保護和相關安全問題的發展將影響企業和國家在未來幾十年的生產力和相對競爭力的趨勢。這也是為什麼投資團隊透過結合由下而上的基礎研究與主動式的投資組合管理以強化下檔風險控管，並配置高收益公司債及投資級公司債等固定收益產品，兼顧收益與降低信用風險。

新興市場基金警語：

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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