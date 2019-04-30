基金懶人包！高手運用投資老司機 快速搜尋、研究一手搞定！

最近基金市場熱銷的安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (南非幣避險)，績效持續上升，也是近期最多老司機持有的產品，想要跟進高手們的投資標的，「投資老司機」APP 新功能－「市場」讓你隨時追蹤基金快訊。

投資老司機 APP 中，「市場」功能包含基金大數據與基金搜尋，對於常常沒有時間自行研究基金數據的忙碌上班族，是一大福音，此功能可說是一款基金懶人包，蒐集目前投資人最熱銷的基金檔次是那些？以及最多人持有哪種產品？甚至收集竄紅基金，可以告訴投資人究竟該買哪檔產品?

基金大數據則以老司機們的投資組合為資料蒐集，運算最多持有金額或人數的基金，列出熱銷基金與近一個月最多人購買的排行榜，讓你每日上線跟進；如果想要知道本月基金黑馬，透過竄紅程度排行，表示越多人購買，便可持續觀察績效表現，在最佳時機點立即買進。

「市場 - 基金搜尋」中，可依照時間區分查詢目前績效表現最好的排序，從一周到五年績效皆能展現，想要知道此檔基金為何績效表現如此亮眼，則可點選基金看詳細資料，從歷史淨值、配息以及相關新聞皆可查閱。

另外，APP 設有基金篩選機制，針對某幾檔基金觀察，可從機制挑選，透過境內外、投資地區、基金組別、類型、品牌以和計價幣別篩選，不再需要看多又冗長的基金資訊自行判別、更減少從網路、看書專研找答案的時間。

「投資老司機」APP 就像基金十全大補，幫老司機和乘客們通通集結重點，想看甚麼就從中搜尋，立馬追蹤、申購下單，過程減少時間，不需應地制宜，隨走隨看隨選，簡單快速賺進被動收入！

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