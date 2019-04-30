【富蘭克林】企業財報及經濟數據亮眼 美股再創歷史新高

聚焦高息的全高收及新興當地貨幣債

美國三月 ISM 製造業指數強勁，美國財長努欽表示美中已就執行機制基本達成共識，經濟數據及美中貿易談判前景良好，中國多項數據回溫，帶動史坦普五百指數創收盤新高。聯準會利率會議紀錄顯示官員對貨幣政策保持耐心，加上多家央行展現鴿派態度，亦支撐債市資金行情。四月份全球股債齊揚，總計四月以來台灣金管會證期局核備的 1,031 檔境外基金 (股、債均含) 平均上漲 1.96%；其中 776 檔股票型基金平均上漲 2.45%，237 檔債券型基金平均上漲 0.51% (理柏資訊，台幣計價至 4/29)。

進入五窮六絕傳統淡季，加上近期企業財報結果錯綜，增添股市高檔震盪壓力。著眼許多投資人並未參與到今年第一季股市 V 型反彈行情，降低五月售股求現的壓力，反觀在多數央行貨幣政策轉偏鴿派、全球景氣展現止跌回穩趨勢下，許多場外資金伺機尋找低接機會，有助收斂風險性資產下檔風險。展望五月國際政經消息眾多，包括美中能否如期達成貿易協議、美歐日貿易協商登場、新興國家與歐洲選舉等，波動加大在所難免，投資人可趁機檢視手上資產，增加債券及防禦型產業配置，採取逢震盪加碼或大額定期定額股票型基金，建構攻守兼備的投資組合。建議投資人可加碼具有高息和改革題材的全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金。此外，新興市場具備低基期與政策做多等優勢，長線行情正向，看好大中華股票基金、亞洲中小型股及全球新興市場股票型基金。同時，搭配防禦配置以因應市場可能的波動，建議增持具備內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股，積極者搭配黃金產業，保守者納入美元債券型基金。

主要股票暨產業型基金：美國企業財報多優於預期 美股再創歷史新高

美中貿易談判持續朝正向發展，將於四月底及五月初再舉行兩輪面對面磋商，美國就業數據穩健緩和景氣放緩疑慮暫解，輔以薪資成長及通膨仍溫和支持聯準會暫緩升息，美股再創歷史新高。各產業走勢分化，金融和科技基金表現領先，因企業財報多優於預期，包括推特、臉書、亞馬遜、微軟、摩根大通及摩根士丹利財報亮麗，帶動金融和科技基金平均漲幅分別為 7.28% 和 6.44%。黃金及貴金屬基金表現相對落後，因市場避險情緒降溫及美元走強，該類型平均下跌 5.57%。市場擔憂民主黨提出的全民聯邦醫療保險提案將顛覆醫療體系的盈利模式，政策面擔憂拖累生技及醫療類基金平均下跌約 3%-4%。

個別國家中，美股表現最為強勢，因企業財報多優於預期支撐股價表現。東歐股票型基金漲幅次之，因國際油價在供給面緊縮利多支撐下持續上漲，美國宣布 5/2 後將終止所有伊朗原油豁免，加上 OPEC 減產、委內瑞拉與利比亞等產油國情勢緊張，供給面利多提振油價延續漲勢，加上美國司法部公佈通俄門調查報告刪節版，東歐基金四月上揚 3.82%。中國上季經濟成長率 6.4%，以及三月製造業 PMI、出口、工業生產、零售銷售、社會融資等經濟數據均優於預期，舒緩投資人對中國經濟前景擔憂，大中華基金四月上漲 2.71%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克強調，美國經濟基本面續將支撐企業財報表現，加上就業市場強勁為消費帶來支撐，美國經濟尚無衰退的疑慮。不過須留意利率隨時上揚可能帶來市場波動，因此投資團隊目前平衡股債配置，債券部分，持續挖掘資產負債表改善的高收益債發行企業，也會隨利率變化動態加碼投資級債，增加投組的防禦能力。股票方面，除了布局景氣循環股的能源、科技及金融外，並配置具備獲利穩定及防禦型資產特色的公用事業及醫療股，以增加下檔時投組的防禦能力。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，中國從製造業導向轉型至服務業和消費導向經濟絕非易事，但是，美中貿易緊張關係阻礙了中國經濟成長軌跡，進而加大中國政府採取行動的壓力，中國政府推出兩兆元人民幣的減稅計畫、希望緩解製造業、運輸業和建築業的壓力。如果中國的再平衡努力能夠實現更加穩定且可持續的經濟發展，那麼中國長期前景仍看好；但在經濟成長放緩、流動性減弱和產業整合增加的背景下，贏家和輸家之間的差距將會拉大，複雜的投資環境也將更有利於主動型選股。基金現階段國別配置以中韓印度小型股為核心，聚焦民生消費、宅經濟、美容保健、資訊科技、金融深化五大趨勢，分享亞洲小型股投資機會。

主要債券及平衡型基金：全球央行續鴿派及美國數據展現韌性，美高收表現突出

聯準會利率會議紀錄顯示官員對貨幣政策保持耐心，加上多家央行展現鴿派態度，支撐債市資金行情。其中美高收基金表現相對領先，因美國多項經濟數據優於預期，加上美中貿易談判前景良好，美高收基金表現四月上漲 1.50%。另一方面，儘管美元在四月走強至近兩年新高，但新興市場當地貨幣債表現抗跌，四月持平作收，巴西退休金改革法案於下議院憲法與司法委員會通過第一關的表決，印尼總統佐科威贏得連任機會，穆迪信評 4/17 調升埃及主權債信評等至 B2 級 (原 B3)，各別國家消息支撐新興市場當地債表現。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可．哈森泰博表示，預期在美國經濟仍舊穩健以及通膨逐漸增溫下，殖利率仍將反轉向上，投資人須防範利率上揚的風險。歐洲風險被市場低估，民粹風氣導致國家和政府的分裂、體制的弱化，繼而引發經濟政策的風險，因此基金持續放空歐元。而新興市場投資機會多元，例如於投資級信評國家中，墨西哥、印尼和印度的兩年期公債實質殖利率攀至近幾年高檔，為難見的投資機會。巴西亦正進行大規模退休金改革，這也在全球中少見。

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人葛倫 ‧ 華勒表示，美國就業數據穩健緩和景氣放緩疑慮暫解，輔以薪資成長及通膨仍溫和支持聯準會暫緩升息，均有利於高收益債的表現。不過隨著景氣循環來到後期，債券選券紀律更顯重要，團隊精選基本面具有改善空間及償債能力良好的美國高收益債，搭上具有改革題材的拉丁美洲市場高收益債券，一次網羅兩大高息債券的投資機會。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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