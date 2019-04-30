【台新投信】台新投信優先順位資產抵押高收益債券基金獲准成立

◆募集金額逾 53 億元 締造最佳紀錄

台新投信秉持創新理念發行具有「優先順位」及「擔保」優勢的高收益債基金「台新優先順位資產抵押高收益債券基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，已獲准成立，由於此為國內少數具擔保特色的高收益債券基金，追求較佳配息外，亦可望有效降低違約時的損失、提升資產防禦力，深獲投資人認同，至 4/29 成立日為止，募集金額逾 53 億元，不僅優於本土投信近期非 ETF 產品一般較佳募集成立水準約 30~40 億元，也締造了台新投信最佳紀錄。

台新投信副董事長林尚愷表示，台新投信身為投資商品的供應商，就是要將對的產品在對的時機，推給投資人及銀行財富管理的客戶。此次新基金募集創佳績，是集「天時、地利、人和」於一身，也展現市場對台新投信的認同度及滿意度大幅提升，同時在保管銀行台灣銀行及台新銀行的協助推廣，發揮一加一大於二的綜效，使募集金額能突破以往水準。

近期獲台新投信董事會榮升總經理的葉柱均表示，台新投信近一年有效提升營運體質，在產品開發上，秉持創新優質的理念，致力追求客戶財富的累積，「台新優先順位資產抵押高收益債券基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 即是台新投信基於這種理念而推出的的優質產品，是目前國內少數具有「優先順位」及「擔保」二大優勢的高收益債券基金，同時滿足投資人追求較佳收益及降低波動風險二大訴求；在公司文化上，則發揮「眾志成城」精神，「團隊合作」是公司成長的根本，這次 IPO 即是全公司總動員的成果。

就目前債券市況而言，葉柱均指出，債券最怕遇到的二大狀況即違約與違約時的回收率，就前者而言，Moody's、Citi、J.P. Morgan 等專業機構預測全球高收益債未來一年預期違約率在 1.9%~3.3% 之間，平均違約率亦僅有 2.56%，違約風險相對低。至於回收率，根據穆迪 2019 年 1 月的報告，自 1987 年至 2018 年三十年的資料研究，具擔保的優先順位資產抵押債若遇到違約時，其平均債務回收率達 62.3%，不具擔保的優先順位債則是 47.9%，若是次級債券更僅有 23% ，顯示優先順位資產抵押債經歷幾次景氣循環的萃練，其資產防護力遠高於其他的券種，可提供好的資產防護，為長期投資的首選理財商品。

【台新投信 獨立經營管理】

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